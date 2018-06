Riso asiatico | Salvini può chiudere i porti? 4 domande e 4 risposte

Salvini : «Abbiamo finito di fare gli zerbini - bloccheremo le navi col Riso asiatico» Video Può farlo? Domande e risposte : La linea del ministro dell'Interno sull'immigrazione e il commercio: «Ci ascolteranno. Dubito che la Francia farà i nostri interessi, mentre la Germania sembra capire. No ai parmesan e alle mozzarille»

Salvini blocca il Riso asiatico : "Non faremo più gli zerbini" : Non solo immigrazione: adesso Matteo Salvini dice basta anche al cibo 'italiano' importato dall'estero, come riso e formaggi. 'La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini', ha detto il ministro ...