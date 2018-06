Rimini | disperso in zona impervia | morto in dirupo

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) In provincia diè stato ritrovatoin un, a Poggio Torriana, un 64enne di Bellaria,da ieri sera. L’uomo aveva segnalato alla moglie di essere in difficoltà, ed è stata quest’ultima a lanciare l’allarme: i Carabinieri hanno ritrovato l’automobile del 64enne ma nessuna traccia dell’uomo, non più raggiungibile al cellulare. Sul posto anche i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile: è stato l’elicottero dei pompieri ad avvistare l’uomo in un. Quando i tecnici lo hanno raggiunto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'articoloininMeteo Web.