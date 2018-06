RIKI Video | in Piazza Duomo la conferma tra i fenomeni del 2018 Radio Italia Live

RIKI ai Wind Music Awards premiato per i successi dell’ultimo anno prima del Sud America : video Polaroid e Dolor de cabeza : Riki ai Wind Music Awards ritira i premi per i singoli e per l'album Mania. Si sarebbe dovuto esibire nel corso della prima serata dei Wind Music Awards ma lo stress lo ha costretto a posticipare l'apparizione sul palco dell'Arena di Verona. Solo la scorsa settimana sembrava che Riki fosse destinato ad abbandonare tutto nel pieno della promozione 2018 ma è bastato qualche giorno di riposo per riprendere le stressanti ed incessanti attività ...

RIKI "Dolor de cabeza"/ Video singolo - il nuovo disco "Live & Summer Mania" esce il 15 giugno : E' uscito il nuovo Video di Riki, realizzato con il gruppo CNCO, un brano hip hop in stile sudamericano e molto ballabile, il 15 giugno ristampa di Mania con brani live(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:16:00 GMT)

Nel video ufficiale di Dolor de cabeza di RIKI feat. CNCO un party estivo in piscina (testo e traduzione) : Su YouTube e su Vevo è disponibile il video ufficiale di Dolor de cabeza di Riki feat. CNCO. L'ambientazione è un party estivo in piscina: Riki è con la band CNCO e con una serie di bellissime ragazze in costume da bagno. TESTO E TRADUZIONE DI Dolor DE cabeza “Dolor de cabeza è un up-tempo estiva che racconta di una ragazza che ti fa impazzire, che ti seduce e poi ti evita", racconta Riccardo Marcuzzo a proposito del nuovo brano, disponibile ...

Lauren canta con RIKI : video del duetto inedito e degli incontri dalle casette di Amici di Maria De Filippi : Lauren canta con Riki la canzone Tremo. Il cantante, vincitore in carica della categoria canto di Amici di Maria De Filippi, ha fatto ritorno nel programma per presentare il nuovo singolo nella puntata di domenica 27 maggio. Riki ha cantato Dolor de cabeza mentre la ballerina Lauren danzava poi è andata a trovarla in casetta, dove è stato sorpreso da un duetto inedito sulle note di Tremo. Riccardo Marcuzzo si è recato nella casetta blu e ...

L’esibizione di Lauren con RIKI e l’omaggio a Sophia Loren con Christian De Sica : video dalla semifinale : Lauren con Riki ad Amici di Maria De Filippi, nell'esibizione durante la seconda sfida a squadre della semifinale di domenica 27 maggio. Il cantante, vincitore del circuito Canto di Amici lo scorso anno, è tornato nella scuola di Mediaset per esibirsi in Tremo e Dolor De Cabeza. Nella prima prova, la ballerina ha gareggiato contro Irama in duetto con Ornella Vanoni. Per la squadra dei Blu, Lauren si è esibita in un omaggio a Sophia Loren con ...