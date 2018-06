Rider | Foodora | “Impossibile assumerli tutti Con il decreto di Di Maio saremo costretti

Di Maio vuole più tutele per i Rider. Foodora : “Ci costringe a chiudere o ad andare all’estero” : L'ad di Foodora commenta gli annunci di Luigi Di Maio a proposito del decreto dignità: "Gli operatori saranno costretti ad assumere tutti i collaboratori, chiuderanno i battenti e trionferà il sommerso". E avverte: "In questo modo si obbligano le piattaforme digitali a lasciare l'Italia"Continua a leggere

Rider - Foodora investe in sicurezza e lancia un corso ad hoc : L'azienda versa inoltre contributi Inail e Inps. Informazione e prevenzione "prima che scendano in strada"

Foodora e i Rider a colloquio con Di Maio - chiariamo alcune questioni giuridiche : di Fabio Petracci * Alla luce di quanto emerso nei commenti al post della scorsa settimana e alla luce della presa di posizione del ministro del Lavoro appena insediatosi (il quale ha ritenuto opportuno ricevere immediatamente i rider e ascoltare le loro istanze), ci sembra importante chiarire alcune questioni giuridiche espresse nei passaggi della sentenza del Tribunale di Torino (n° 778/2018 del 7 maggio 2018). Come noto questa sentenza ha ...

Foodora e Deliveroo : la carta di Bologna per i Rider? Serve tavolo nazionale : Bologna - «Pensiamo che l'iniziativa di Bologna sia corretta però se questa questione viene affrontata Comune per Comune si rischia una geopardizzazione che le aziende non riescono a gestire. Pensiamo ...

Il sindaco : 'Boicottate le aziende che non tutelano i Rider' Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Foodora&Co. Boeri propone : "Monitoriamone i pagamenti per dare una pensione ai Rider" : Un mese da ciclofattorino nell'economia digitale per 5 euro lordi a consegna in riproduzione.... Tags Argomenti: Foodora deliveroo Riders Pensioni Inps salone del libro Protagonisti: Tito Boeri © ...

Il tribunale ha dato torto ai Rider di Foodora sulla base di una sentenza anni '80 : ... con una sentenza che ha fatto molto discutere e ha scritto una pagina di una storia ancora tutta da scrivere: quella dei diritti dei lavoratori in un'economia sempre più liquida. Foto: Nicolas ...

Sentenza Foodora - “tra Rider e azienda non ci sono obblighi. E Jobs Act ha ridotto l’ambito del lavoro subordinato” : I fattorini di Foodora “non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. E’ la motivazione con cui il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino spiega la Sentenza 778/2018 con cui l’11 aprile ha respinto il ricorso di sei rider del gruppo che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con ...

Primo maggio - Rider Foodora in piazza ma non insieme ai sindacati/ "Nostro lavoro non riconosciuto come tale" : Sfilano in piazza insieme ai lavoratori del Primo maggio ma non si riconoscono nei sindacati: sono i rider di Fodoora e di altre aziende analoghe in protesta

Primo maggio - a Torino la prima volta dei Rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la protesta : “Sfruttamento” : Per la prima volta a Torino i rider di Foodora hanno partecipato al corteo del Primo maggio (leggi l’inchiesta sui lavoratori del food delivery). Durante il corteo i rider insieme ad altri precari hanno sanzionato una delle sedi di Eataly per protestare contro l’utilizzo della pitattaforma del sistema di consegne e dell’alternanza scuola-lavoro L'articolo Primo maggio, a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la ...

Casellati premier? Mi importa poco. Piuttosto vorrei capire come finirà per i Riders Foodora : Quando i gentili amici della redazione mi hanno contattato, proponendomi come spunto “cosa ne pensi della Casellati premier” la prima reazione è stato l’incipit immortale della Terza notte di Valpurga. Non mi viene in mente niente. Certo lei non è Hitler, io non sono Kraus e questa non è la Germania del 33. Ma in queste settimane ho molto apprezzato il non essere più obbligato per mestiere al commento dello spettacolo politico. Così simile alle ...