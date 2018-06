Rider | Foodora | “Col decreto del governo costretti a lasciare Italia” Di Maio | “Nessuno

Di Maio a Foodora : lavoriamo su Riders - ma niente ricatti : Una prima bozza del 'decreto dignità' promesso dal vicepremier introduce anche il divieto di retribuzione a cottimo - Domani alle 14.00 il Ministro del Lavoro nonché vicepremier Luigi DI Maio ...

Rider - Foodora : “Con il decreto del governo costretti a lasciare Italia”. Di Maio : “Nessuno demonizza - ma no ai ricatti” : Il governo si prepara al confronto con le aziende che usano i Rider. Sperando che non diventi uno scontro frontale, come invece ha fatto capire per esempio l’amministratore delegato di Foodora Italia, Gianluca Cocco, che al Corriere della Sera ha detto che se fossero vere le anticipazioni del cosiddetto decreto dignità, si dovrebbe concludere “che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino ...

Di Maio replica a Foodora : «Devo tutelare i Riders - non accetto ricatti» : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economia, Luigi Di Maio, torna sul tema dei fattorini che consegnano il cibo dei ristoranti. Lo fa per replicare alle critiche mosse al «decreto ...

Rider - Di Maio risponde a Foodora : non accettiamo ricatti - : L'ad della società Gianluca Cocco aveva detto che, se la bozza fosse confermata, "non ci sarebbe alcuna speranza per il settore di restare in piedi". "Finalmente si inizia a parlare dei diritti dei ...

Foodora : "Via dall'Italia con il decreto sui Rider". Di Maio : "No ai ricatti" : "Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l"Italia".La minaccia - tutt'altro che velata - arriva da Gianluca Cocco, ad di Foodora Italia che in un'intervista al Corriere attacca la decisione del ministro di affrontare il tema dei fattorini dell'app (e ...

Foodora - Di Maio “no ricatti su Rider - assumiamoli”/ Azienda vs Ministro “con Decreto Dignità lasciamo Italia” : Foodora contro Di Maio e il Decreto Dignità rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui rider, assumiamoli"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Riders - Di Maio risponde a Foodora : "Non accettiamo ricatti. Guerra al precariato" : MILANO - 'Ho tutta la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy e nessuno vuole demonizzare' queste attività. 'Ma ho il dovere di tutelare i ragazzi che lavorano in ...

[La polemica] L'operaio che si suicida e i Riders di Foodora sotto minaccia. Come è brutto il nuovo lavoro che avanza : Oggi vanno messe in relazione due brutte notizie. Il suicidio di un lavoratore a Gorizia e l'annuncio del gruppo Foodora, quello dei riders fattorini, che da Milano minaccia di chiudere la sua filiale ...

FOODORA CONTRO DI MAIO E DECRETO DIGNITÀ “COSTRETTI A LASCIARE L'ITALIA”/ “Rider? Impossibile assumerli tutti” : FOODORA CONTRO Di MAIO e il DECRETO DIGNITÀ rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". L'amministratore delegato dell'azienda, ha rilasciato oggi un'intervista(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:08:00 GMT)

Rider - Foodora : “Impossibile assumerli tutti. Con il decreto di Di Maio saremo costretti a lasciare l’Italia” : “Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di Rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l’Italia”. Gianluca Cocco, amministratore delegato di Foodora Italia, una dei big del settore del food delivery finito nel mirino del ministro del Lavoro, prefigura uno scenario di fuga dal paese con ...

Di Maio vuole più tutele per i Rider. Foodora : “Ci costringe a chiudere o ad andare all’estero” : L'ad di Foodora commenta gli annunci di Luigi Di Maio a proposito del decreto dignità: "Gli operatori saranno costretti ad assumere tutti i collaboratori, chiuderanno i battenti e trionferà il sommerso". E avverte: "In questo modo si obbligano le piattaforme digitali a lasciare l'Italia"Continua a leggere

Rider - Foodora investe in sicurezza e lancia un corso ad hoc : L'azienda versa inoltre contributi Inail e Inps. Informazione e prevenzione "prima che scendano in strada"

Foodora e i Rider a colloquio con Di Maio - chiariamo alcune questioni giuridiche : di Fabio Petracci * Alla luce di quanto emerso nei commenti al post della scorsa settimana e alla luce della presa di posizione del ministro del Lavoro appena insediatosi (il quale ha ritenuto opportuno ricevere immediatamente i rider e ascoltare le loro istanze), ci sembra importante chiarire alcune questioni giuridiche espresse nei passaggi della sentenza del Tribunale di Torino (n° 778/2018 del 7 maggio 2018). Come noto questa sentenza ha ...

Foodora e Deliveroo : la carta di Bologna per i Rider? Serve tavolo nazionale : Bologna - «Pensiamo che l'iniziativa di Bologna sia corretta però se questa questione viene affrontata Comune per Comune si rischia una geopardizzazione che le aziende non riescono a gestire. Pensiamo ...