Rider | Di Maio risponde a Foodora | non accettiamo ricatti

Di Maio replica a Foodora : «Devo tutelare i Rider s - non accetto ricatti» : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economia, Luigi Di Maio , torna sul tema dei fattorini che consegnano il cibo dei ristoranti. Lo fa per replica re alle critiche mosse al «decreto ...

Foodora : "Via dall'Italia con il decreto sui Rider ". Di Maio : "No ai ricatti" : "Se fossero vere le anticipazioni del decreto dignità che il ministro Di Maio ha fornito alle delegazioni di rider incontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l"Italia".La minaccia - tutt'altro che velata - arriva da Gianluca Cocco, ad di Foodora Italia che in un'intervista al Corriere attacca la decisione del ministro di affrontare il tema dei fattorini dell'app (e ...

Foodora - Di Maio “no ricatti su Rider - assumiamoli”/ Azienda vs Ministro “con Decreto Dignità lasciamo Italia” : Foodora contro Di Maio e il Decreto Dignità rider : “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro : "no ricatti sui rider , assumiamoli"(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Rider s - Di Maio risponde a Foodora : "Non accettiamo ricatti. Guerra al precariato" : MILANO - 'Ho tutta la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy e nessuno vuole demonizzare' queste attività. 'Ma ho il dovere di tutelare i ragazzi che lavorano in ...

Di Maio : 'Lavoriamo insieme su Rider - non accetto ricatti' : "Ho la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy ma ho il dovere di tutelare i ragazzi che lavorano in questo settore. I rider s sono il simbolo di una generazione ...

Di Maio vuole più tutele per i Rider . Foodora : “Ci costringe a chiudere o ad andare all’estero” : L'ad di Foodora commenta gli annunci di Luigi Di Maio a proposito del decreto dignità: "Gli operatori saranno costretti ad assumere tutti i collaboratori, chiuderanno i battenti e trionferà il sommerso". E avverte: "In questo modo si obbligano le piattaforme digitali a lasciare l'Italia"Continua a leggere

Rider equiparati a lavoratori subordinati : le novità del decreto dignità di Di Maio : La controporoposta di Foodora , impresa tedesca che opera oltre che in Italia in altri 9 Paesi del mondo, è un contratto che rientri nell'alveo delle "collaborazioni", l'unico a suo parere che ...

Lavoro : Di Maio - avanti su tutele Rider - saremo paese più avanzato : Roma, 14 giu. , AdnKronos, Nel decreto 'dignità ' troveranno posto anche le tutele per i rider , i ciclofattorini delle consegne a domiciloo simbolo di un'economia 4.0 e di una 'generazione abbandonata'. A confermate le intenzioni del governo il ministro dello Sviluppo e del Lavoro , Luigi di Maio che oggi ha incontrato nuovamente ma in videoconferenza i ...

Di Maio incontra i Rider. La risposta di Deliveroo : Luigi Di Maio oggi, come primo atto da ministro del Lavoro, ha voluto incontrare i rider, ossia i fattorini che lavorano per app come Deliveroo, Just Eat e Foodora che negli ultimi mesi sono stati protagonisti per le loro vicissitudini e sono diventati il simbolo dei lavoratori sfruttati e senza tutele. Di Maio, dopo averli incontrati, ha detto:"Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider, una ...