Rider | bozza decreto di dignità | “Lavoro subordinato e divieto di paga a cottimo”

(Di domenica 17 giugno 2018) Prestatori di “lavoro” cui andràta anche una “indennità mensile di disponibilità” e in proporzione gli istituti di malattia, ferie e maternità in linea con le norme sul lavoro intermittente. Lo prevede una prima– visionata dall’agenzia Ansa – delcosiddetto “di” che disciplinerà il lavoro “tramite piattaforme digitali, applicazioni, algoritmi”, compresi i “lavoratori addetti alla consegna di pasti a domicilio”, cioè i. Il provvedimento introduce anche il “di retribuzione a cottimo“. Tra le altre cose lo strumento legislativo su cui sta lavorando il ministero guidato dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio prevede un “trattamento economico minimo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato” e comunque in linea ...