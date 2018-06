Report della commissione Finanze del 15 giugno

Report anticipazioni del 21 maggio : i servizi della puntata : Report anticipazioni del 21 maggio – Il programma di Rai 3 ritorna nella prima serata di lunedì grazie alla guida di Sigfrido Ranucci. Diverse le inchieste e i servizi che interesseranno la nuova puntata, dallo scandalo finanziario che coinvolte la Chiesa fino al sistema portuale della Calabria. Le anticipazioni di Report si concentrano in particolar modo sulla trasformazione avvenuta negli ultimi anni in Italia sotto il punto di vista ...

Report WWF “Bracconaggio Connection” : 7mila specie minacciate - la fotografia della piaga peggiore per la biodiversità : Sono almeno 7000 le specie minacciate dal bracconaggio e dal commercio illegale nel mondo. I criminali di natura perseguitano elefanti, trichechi e persino ippopotami (cacciati per i loro denti) e li ‘trasformano’ in avorio da commerciare (ogni giorno 55 elefanti uccisi, 20.000 ogni anno), massacrano rinoceronti per vendere sul mercato nero il loro corno a ‘peso d’oro’ (66.000 dollari al chilo, più di oro e platino), riducono in minutaglie per ...

Report della commissione Affari esteri del 14 maggio - seduta notturna : Poi c'è un 'sottofondo' della scelta politica: se apro devo stabilire dei contingentamenti, collegarli poi alla gestione del territorio. Poi come commissione sarebbe auspicabile e utile conoscere le ...

Report / Anticipazioni : ecco tutti i servizi della puntata - dalle criptovalute ai “Buoni a nulla” (14 maggio) : Report ecco le Anticipazioni e tutti i servizi di oggi, lunedì 14 maggio 2018: dalle criptovalute ai “Buoni a nulla”, la nuova puntata in onda nel prime time della terza rete di casa Rai.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:47:00 GMT)

Edilizia - Report della Fillea-Cgil racconta un settore in crisi : Se la Politica, le Istituzioni assumono il lavoro come stella polare della loro azione e se il territorio, con tutte le sue contraddizioni, diventa una risorsa da rispettare e non violentare.La ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svettano per Consumer Reports - ma il problema batteria della variante Exynos rimane : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus tornano a far parlare di sé conquistando la vetta della classifica di Consumer Reports, nel frattempo rimane irrisolto il problema legato alla batteria della variante Exynos del flagship Galaxy S9: secondo Samsung non c'è alcun problema. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svettano per Consumer Reports, ma il problema batteria della variante Exynos rimane proviene da TuttoAndroid.