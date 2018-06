Renzi attacca Salvini | «Fa il bullo | sui migranti un colossale spot»

Migranti - Renzi in tv attacca Salvini : “Bullo sulla pelle di 629 disgraziati” video : L’ex segretario del Pd attacca il ministro dell’Interno: «Fa solo spot elettorale giocando spregiudicatamente con la vita dei più deboli»

Renzi attacca Salvini : "Bullo con i migranti" : Matteo Renzi mette nel mirino Matteo Salvini. Dopo l'attracco della Aquarius a Valencia l'ex premier ai microfoni di In Mezz'Ora di Lucia Annunziata parla della politica dei porti chiusi del Viminale e attacca il ministro: "Salvini ha fatto il bullo con 629 disgraziati. È una colossale operazione di successo a livello mediatico, lui è stato il regista per spot per sue idee e il suo partito. Ma le cose non cambiano. Non c'è nessuna proposta ...

Salvini : “Ci attaccano Saviano - Corona - Balotelli - Renzi - Lerner? Sembrano la squadra di calcetto degli sfigati” : “Quelli che ci attaccano Sembrano la formazione della squadra di calcetto degli sfigati: Saviano, Corona, Balotelli, D’Alema, Renzi, Boldrini, Lerner..” Il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, esordisce così a Ivrea, dove partecipa a un appuntamento elettorale in vista del ballottaggio del 24 giugno a sostegno del candidato del centrodestra L'articolo Salvini: “Ci attaccano Saviano, Corona, ...

Scuola - Bianca Laura Granato attacca : ‘Renzi ha ridotto la scuola a qualcosa di irriconoscibile’ : Parole forti quelle di Bianca Laura Granato, insegnante e portavoce del Movimento Cinque Stelle al Senato: parole forti, ancora una volta, indirizzate alla riforma Buona scuola del Governo Renzi, probabilmente la riforma più odiata in assoluto dal personale scolastico. In un post pubblicato su Facebook, la senatrice pentastellata attacca nuovamente la Buona scuola. Bianca Laura Granato attacca la Buona scuola […] L'articolo scuola, Bianca ...

Conte - il Pd attacca sull'aereo di Stato : è lo stesso di Renzi : 'Per andare in Canada al G7 il premier Conte viaggia esattamente con lo stesso aereo blu usato in questi anni da tutti i presidenti del Consiglio, compreso Renzi: farebbe bene ad evitare gaffe ...

Pd - Calenda : “Il politico bullo ha rotto le scatole. Renzi? Anche Di Maio e Salvini”. E attacca Emiliano : “Sui social mi prendo Anche un po’ in giro. Penso profondamente che un politico debba essere serio sulle cose che fa, ma Anche molto autoironico. Il politico bullo ha rotto le scatole a tutti quanti”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite de L’Aria che Tira, su La7. E alla domanda della conduttrice Myrta Merlino che gli chiede se si riferisce a Renzi, l’esponente Pd ...

Belpietro attacca Renzi : ‘Senatore giramondo con il denaro degli altri’ Video : L’intervista rilasciata da Matteo Renzi [Video] al Corriere della Sera ha scatenato reazioni stizzite e di sdegno. La scelta dell’ex segretario Pd di partire per un lungo tour in giro per il mondo, organizzando anche una serie di conferenze a pagamento, ha fatto inorridire il professor Massimo Cacciari, secondo il quale il politico toscano “sarebbe da sculacciare”. Altrettanto dure sono state le parole pronunciate dal direttore del quotidiano La ...

Renzi promette 'opposizione rispettosa' e attacca : 'Noi altra cosa. L'establishment ora siete voi' : L'ex-premier si toglie qualche sassolino dalla scarpa e ironizza sul linguaggio del governo: 'è positivo il cambio del vocabolario, quello che prima era il governo dei non eletti oggi si chiama ...

Renzi : contratto Lega-M5S scritto con l'inchiostro simpatico. E attacca il ministro Trenta : 'Lei è un premier non eletto, un collega. Ma nessuno le sta negando la legittimità'. Lo ha detto Matteo Renzi parlando al Senato nel dibattito sulla fiducia e rivolgendosi al premier Giuseppe Conte. ...

Renzi attacca Salvini e Di Maio : "Si sono tirati indietro per paura" : Per Salvini e Di Maio "la vita è una diretta Facebook, un mi piace. I grandi statisti che dovevano portarci nella terza Repubblica ci stanno riportando alla terza media". Lo dice Matteo Renzi, che entra a gamba testa nel dibattito...

Renzi attacca la Lega. E Salvini affonda il Pd : "Un partito morto" : ' Renzi è stato archiviato dagli italiani - ha detto il segretario del Carroccio - Chi ha devastato l'economia italiana negli ultimi 5 anni dovrebbe avere il pudore di tacere '. E se l'ex sindaco di ...