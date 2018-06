Renzi attacca Salvini | Bullo con i migranti

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) Matteomette nel mirino Matteo. Dopo l'attracco della Aquarius a Valencia l'ex premier ai microfoni di In Mezz'Ora di Lucia Annunziata parla della politica dei porti chiusi del Viminale eil ministro: "ha fatto ilcon 629 disgraziati. È una colossale operazione di successo a livello mediatico, lui è stato il regista per spot per sue idee e il suo partito. Ma le cose non cambiano. Non c'è nessuna proposta concreta. I porti sono aperti, la questione è irrisolta in Ue e l'Italia è più isolata". Poi ha rincarato la dose: "Un milione di like non vale una vita".Poi il segretario dimissionario del Pd sposta la mira e mette nel mirino i Cinque Stelle: "Io sono garantista, aspetto le sentenze. Ma noi non urliamo "onesta, onestà", anche se dovremmo gridare "ma ndo stà?, visto che è ancora coinvolto l"uomo forte del Sindaco. I fatti sono chairi, scelgono una ...