tuttosport

: Razzi: 'Kim Jong-un è interista, io tifo Juve. E allora non parliamo mai di calcio' - FcInterNewsit : Razzi: 'Kim Jong-un è interista, io tifo Juve. E allora non parliamo mai di calcio' - tuttosport : #Razzi: « #Kim tifa #Inter, io #Juventus. Temevo mi sparasse» - DeshabiLaputa : RT @tuttosport: #Razzi: « #Kim tifa #Inter, io #Juventus. Temevo mi sparasse» -

(Di domenica 17 giugno 2018) Me lo deve restituire anche perché ora posso andare da Salvini e tornare a far politica. Ma di questo parliamo dopo. Ahò, ve lo dico subito. Ho detto al giornalista di Tuttosport di scrivere come ...