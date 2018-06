Rally Contea di Ceccano | Hp Sport Rally Team e Gianni D’avelli dominano

sportfair

(Di domenica 17 giugno 2018) I vincitori della seconda edizione deldi: il riassunto di una giornata all’insegna delle autoive E’ stato un week-end esaltante, quello vissuto da HPin occasione della 2° edizione deldi, gara che chiude il primo semestreivo in terra di Ciociaria. Esaltante perché, dei sette alfieri che la scuderia aveva schierato, due di loro hanno occupato il primo e l’ultimo posto della top ten, congrande dominatore della competizione rallistica in coppia con il fido Domenico Ligori con la Skoda Fabia R5 delColombi. L’impegno di HPmesso in campo per l’occasione ha premiato la condotta di gara del driver diceccanese navigato per l’occasione dal bravo Ligori su una Skoda Fabia R5, che ha infatti surclassato i rivali nella sua prima uscita stagionale, conquistando così un importante successo. Alle ...