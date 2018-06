Blastingnews

: Tiberio Timperi nel 2014 bestemmiò nel programma Uno mattina in famiglia e la Rai (cioè noi contribuenti) dovette p… - anto_vallini : Tiberio Timperi nel 2014 bestemmiò nel programma Uno mattina in famiglia e la Rai (cioè noi contribuenti) dovette p… - notizie_star : Rai Tiberio Timperi a La vita in diretta, Mara Venier forse a Domenica In RUMORS: - vincecamaggio : Rai: Tiberio Timperi a La vita in diretta, Mara Venier forse a Domenica In (RUMORS) -

(Di domenica 17 giugno 2018) Ci aspettano grandi no' per la prossima stagione televisiva. Infatti, per una serie di circostanze, in Rai è previsto un grande valzer di conduttori che coinvolgera' anche programmi storici e collaudati VIDEO. A partire da settembre muteranno molti dei volti noti delle trasmissioni più popolari: ancora non c’è nulla di ufficiale, perché si aspetta la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva per svelare i nomi, ma gia' molti di questi sono trapelati. A Viale Mazzini si stanno riempiendo le ultime caselle di un puzzle molto difficile da completare. Probabilmente questo sara' l’ultimo importante lavoro per i dirigenti, prima che cambino i vertici della tv pubblica, con l’attuale Consiglio d’Amministrazione che si avvia a terminare il proprio mandato nelle prossime settimane.potrebbe tornare a 'In' Sulla stampa qualche nome è gia' ...