Raffiche di vento e pioggia | si allaga il sottopasso di via Santi Martiri

Allerta Meteo - Estofex conferma il maltempo al centro/sud : “Grandine di grandi dimensioni e forti Raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia centrale e meridionale, soprattutto a causa di precipitazioni eccessive, grandine e violente raffiche di vento. Un vortice di medio livello si muove lentamente verso est lungo il Mediterraneo settentrionale. A nord di esso, sarà presente una corrente debole sulla maggior parte dell’Europa, ad eccezione della parte settentrionale e ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : forti temporali e Raffiche di vento : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di attenzione per temporali forti e diffusi in tutta la Valle d’Aosta e un’Allerta gialla per ordinaria criticità idrogeologica, con validità fino alla mezzanotte di oggi. Sono attesi, in particolare dalle ore centrali e fino alla sera di oggi, “fenomeni diffusi e tendenzialmente forti e associati a raffiche di vento anche forti o molto forti.” “Le precipitazioni ...

Maltempo USA - violente tempeste di grandine e Raffiche di vento di oltre 80 km/h sul medio Atlantico : 140.000 persone senza elettricità [GALLERY] : 1/14 ...

Tempeste di pioggia e vento in India : Raffiche a 109 km/h - almeno 60 vittime : Tempeste di pioggia e vento hanno investito diverse aree dell’India: il bilancio delle vittime è salito ad almeno 60. Particolarmente colpita l’area della capitale New Delhi, Bengala Occidentale, Uttar Pradesh e Andhra Pradesh. Secondo fonti del governo locale, nell’Uttar Pradesh la grandine ha provocato 38 vittime e 50 feriti oltre alla distruzione di 117 abitazioni nei distretti di Lakhimpur Kheri e Sambhal. Nel Bengala ...

Tempesta di sabbia in India : 90 morti/ Video - Raffiche di vento a 130 km/h : colpita la città del Taj Mahal : Violentissima Tempesta di vento in diverse regioni dell'India, le vittime al momento sarebbero circa 90 ma nelle prossime 48 ore sono attese nuove tempeste(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:30:00 GMT)

Spaventosa tempesta di sabbia - tetti divelti dalle Raffiche di vento : decine di morti | Video : È di almeno 80 morti il bilancio di una violenta tempesta di pioggia e sabbia che ha devastato ieri gli stati dell'Uttar Pradesh e del Rajasthan, in India. Almeno 143 le persone rimaste ferite, secondo fonti ufficiali. La...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Raffiche di vento forte a Baku. Aumenta il rischio di uscite di pista in vista della gara : Le previsioni meteorologiche avevano preannunciato vento forte in vista della gara domenicale a Baku, sede del GP d’Azerbaijan 2018 (quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno). Stando a quelle che sono le testimonianze degli addetti ai lavori, le raffiche fanno sentire la loro presenza e potrebbero raggiungere i 60 km/h creando ulteriore incertezza in una corsa, già di suo, imprevedibile. Sebastian Vettel (Ferrari) partirà dalla pole ...

Forti Raffiche di vento a Ragusa : attivato il presidio territoriale comunale : In considerazione delle condizioni meteo caratterizzate da Forti raffiche di vento provenienti dai quadranti orientali e mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sudorientale, a Ragusa è stato attivato il presidio territoriale comunale per il monitoraggio delle aree a rischio. In mattinata è stata anche disposta la chiusura del giardino ibleo. Finora sono stati 4 gli interventi effettuati dal gruppo comunale di protezione civile. Previsto un ...

F1 Azerbaijan - Raffiche di vento : possibile partenza dietro le safety car : BAKU - A Baku c'è vento forte sulla pista con le raffiche che arrivano agli 80-90 km/h. Se le condizioni meteo non dovessero migliorare, le auto potrebbero partire dietro la safety car come quando ...

Forti Raffiche di vento - vigili del fuoco in azione nel Catanzarese : Numerosi gli interventi espletati nella notte dalle squadre dei vigli del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Le Forti raffiche di vento, che dalla serata di ieri persistono sul litorale ...

Forti Raffiche di vento sferzano la Sicilia : danni e disagi tra Ragusa e Catania - 2 feriti : I vigili del fuoco sono impegnati con numerosi interventi per i danni causati dal forte vento che imperversa in Sicilia: si segnalano vari disagi soprattutto tra Ragusa, Catania e Gela. Innumerevoli le richieste di intervento per alberi e rami sulla sede stradale, pali della pubblica illuminazione e insegne pubblicitarie divelte. I territori maggiormente interessati sono Ragusa Città, Ragusa Ibla Marina di Ragusa, Vittoria, Scoglitti, Comiso, ...

Catania - forti Raffiche di vento a Caltagirone : il Comune raccomanda prudenza - “non uscite di casa fino a domani” : Allerta meteo e danni, oggi, a Caltagirone, a causa delle forti raffiche di vento. Dal municipio, dove la Protezione civile è impegnata a ridurre i disagi, si raccomanda, pertanto, “prudenza, limitando al necessario le uscite fuori casa sino alla prima mattinata di domani 15 aprile, quando è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche“. L'articolo Catania, forti raffiche di vento a Caltagirone: il Comune raccomanda ...

Forti Raffiche di vento in Sicilia : danni e mareggiate nel Ragusano [VIDEO] : Forti raffiche di vento hanno interessato Ragusa e provincia: segnalati alberi, lamiere e cartelloni abbattuti. Tutto il litorale è interessato da Forti mareggiate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare nella zona di Scoglitti. Il Comune di Ragusa ha reso noto che “sono stati 20 gli interventi effettuati nel corso della mattinata, fino alle ore 12:00 della giornata di oggi sabato 14 aprile, dall’ufficio di ...

Roma - torna il maltempo con Raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta ...