PRONOSTICI MONDIALI 2018 Quote e scommesse | focus su Costa Rica Serbia 17 giugno

PRONOSTICI MONDIALI 2018 : Costa Rica-Serbia - Germania-Messico e Brasile-Svizzera : Costa Rica-Serbia, Germania-Messico e Brasile-Svizzera sono le partite in programma domenica 17 giugno ai Mondiali Russia 2018 [VIDEO]. Alcune sfide sembrano avere i Pronostici segnati, ma in queste prime giornate dell'appuntamento mondiale abbiamo visto dei risultati a sorpresa. E in fondo è anche bello che sia così. Doppia chance per la Serbia La prima partita in programma domenica 17 giugno è quella che mette di fronte due possibili ...

PRONOSTICI Partite Mondiali 17 Giugno 2018 : Domenica 17 Giugno 2018, si continuerà con la prima giornata valevole per i gironi dei Mondiali, che si disputano in Russia. In tale giornata, scenderanno in campo per contendersi la vittoria, Costa Rica-Serbia, Germania-Messico e Brasile-Svizzera. Analizziamo insieme i migliori Pronostici Mondiali, valevoli per queste 3 Partite molto belle ed interessanti. Pronostico Costa Rica-Serbia 17-06-2018 Sfida molto importante da ambo le parti, ...

Mondiali - la Spagna è la favorita secondo i PRONOSTICI : È la Spagna la squadra favorita per la vittoria ai Mondiali di Russia 2018, seguita dalla Germania e poi da Brasile e Francia: a dirlo è l'intelligenza artificiale tedesca. Il sistema supertecnologico ...

Bing e Outlook si preparano ai Mondiali con notizie e PRONOSTICI : Come ci si aspettava, anche Microsoft sta attrezzando i suoi servizi affinchè possano essere utilizzati dagli utenti per seguire con costanza la FIFA World Cup Russia 2018 che, purtroppo, vede la nostra amata Italia assente. Bing Digitando nella barra di ricerca di Bing” Mondiali FIFA 2018″ o simile viene mostrata una scheda all’interno delle quale vengono riportate le partite della competizione sportiva più importante di ...

Mondiali Russia 2018 - i PRONOSTICI di CalcioWeb : le big non convincono - potrebbe essere la volta buona per una clamorosa rivelazione [FOTO] : Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in regola, difficile diventare ...

PRONOSTICI Partite Mondiali 14-15 Giugno 2018 : Giovedi 14 Giugno 2018, inizieranno ufficialmente i Mondiali, che si disputeranno in Russia. In tale giornata ci penserà proprio la Russia padrona di casa, ad aprire le danze alle ore 17:00 ore italiane, in casa contro l’Arabia Saudita. Attenzione anche al big match fra Portogallo e Spagna, che si giocherà Venerdi. Mondiale molto amaro naturalmente per la nostra Nazionale, vista la mancata qualificazione. Analizziamo insieme i ...