Prof picchiato dal padre dell' alunno | lo studente viene promosso L' insegnante | chiedo il

Treviso - Prof picchiato - studente promosso. L'insegnate : chiedo il trasferimento : L'alunno è stato promosso. Mentre il prof picchiato dal padre dello stesso ragazzo ha deciso di andarsene. Finisce così. Nel peggiore dei modi. Dopo l'aggressione subita il 23 dicembre dell'anno ...

Roma - Prof boccia il figlio e viene strozzato dal padre/ Docente 24enne picchiato a scuola : ora è ricoverato : Roma, professore boccia il figlio assieme al Consiglio e viene picchiato, aggredito e quasi strozzato dal padre. Docente 24enne ricoverato: è la 35esima aggressione a scuola nel 2018(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:43:00 GMT)

“Ho picchiato quella Prof ma è stata lei a provocarmi” : «Non so cosa mi sia successo. Ho visto mio figlio piangere per un diritto negato e ho perso la calma. La docente mi ha sfidato con lo sguardo e io ho agito d’istinto. Ho sbagliato, chiedo scusa». A parlare è la mamma di Padova che ha aggredito l’insegnante di inglese del figlio, spedendola direttamente al pronto soccorso con il volto tumefatto. Nep...

Taranto - Professore picchiato a scuola dal padre di uno studente che aveva sospeso : Il docente insegna in una scuola media del rione Tamburi e aveva proposto il proccedimento disciplinare nei confronti del figlio dell'aggressore. Il ragazzo lo...

Taranto Professore sospende alunno e viene picchiato dal padre del 'bullo' : Invitando inoltre a placare gli animi e a fermare una escalation di violenza e di bullismo, che in questo caso e, come in altri fatti di cronaca nazionale, vedono addirittura i genitori "spalleggiare"...

La lettera del Professore picchiato : «Insegnanti - tornate a ruggire» : È successo di nuovo: ad Avellino, un alunno diciottenne dell’istituto tecnico industriale Guido Dorso ha colpito con uno schiaffo il professore che l’aveva sgridato perché stava impennando con il motorino nel cortile della scuola insieme ad altri due amici. È solo l’ennesimo caso. Una escalation che rischia di compromettere definitivamente il rapporto fra le famiglie e la scuola, e di sancire la rottura definitiva del loro patto educativo. Per ...

Palermo - Professore ipovedente picchiato dal padre di una sua alunna : Palermo, professore ipovedente picchiato dal padre di una sua alunna Un docente 50enne ha riportato un’emorragia cerebrale dopo aver ricevuto un pugno in faccia dal genitore di una studentessa di terza media. La ragazza aveva raccontato di essere stata colpita dall’insegnante, poi ha ritrattato: era stata solo allontanata ...

