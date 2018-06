Prima di Grey’s Anatomy 15 arriva in Italia la web serie sugli specializzandi diretta da

Da settembre Grey’s Anatomy 15 sarà disponibile un giorno Prima - la prossima stagione anticipata da CTV : Per chi segue la programmazione americana del medical drama, dal prossimo settembre ci sarà un cambiamento nella fruizione di Grey's Anatomy 15. Se sull'emittente americana ABC la serie di Shonda Rhimes andrà in onda come sempre nel giovedì dedicato alle produzioni ShondaLand, insieme allo spin-off Station 19 e alla quinta stagione de Le regole del delitto perfetto, per chi si avvale della visione in streaming l'episodio settimanale di Grey's ...

Prima foto del matrimonio di Jo e Alex in Grey’s Anatomy 14 : volti sconvolti e annunciati colpi di scena : Prima foto del matrimonio di Jo e Alex in Grey's Anatomy 14 e finalmente i fan potranno mettere il vestito buono per prendere parte alle nozze più attese degli ultimi anni. Quest'anno l'amore è stato al centro del medical drama firmato da Shonda Rhimes ma non ha dato le soddisfazioni di un tempo, anzi. Le lamentele non sono mancate soprattutto per la questione April-Jackson, ma il finale di Grey's Anatomy 14 promette soddisfazioni a tutti ...