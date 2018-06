Pride a Genova | il corteo | «L’amore è amore sempre»

ilsecoloxix

: Buon #Pride a tutti gli attivisti e attiviste #lgbti di #Genova #Mantova #Siena #Siracusa #Torino #Varese ??????????? - amnestyitalia : Buon #Pride a tutti gli attivisti e attiviste #lgbti di #Genova #Mantova #Siena #Siracusa #Torino #Varese ??????????? - repubblica : Liguria Pride, in corteo a Genova per difendere i diritti anche senza Comune e Regione [news aggiornata alle 19:21] - tpagnanelli : RT @radio_zek: L’arcobaleno dell’#OndaPride2018 oggi è in arrivo a Barletta, Caserta, Mantova, Siracusa, Torino, Varese, Genova con il Ligu… -

(Di domenica 17 giugno 2018) In via San Benedetto stanno partendo i carri colorati. Migliaia di persone in piazza. Cecilia Strada: «Siamo in un Paese che grida vittoria per i respingimenti in mare e punta il dito contro le famiglie Arcobaleno»