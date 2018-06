Prey | Mooncrash - recensione

eurogamer

: Tenta, muori, riprova, sopravvivi #Prey @Bethesdait #E2018 #recensione - Eurogamer_it : Tenta, muori, riprova, sopravvivi #Prey @Bethesdait #E2018 #recensione - SenecaFTW : RT @aRealmBeyondYT: Prey: Mooncrash - I primi minuti di gioco -

(Di domenica 17 giugno 2018) Sono passati pochi giorni dall'annuncio di Mooncrush e i fan disi sono già messi all'opera con il primo DLC dello splendido (e sottovalutato) FPS firmato Arkane Studios. Non è l'espansione single-player che in molti speravano, ma si tratta comunque di un'aggiunta degna di nota che va ad ampliare la già ottima offerta ludica del gioco principale.Come il titolo suggerisce, il setting principale è una base lunare della TranStar, le cui comunicazioni si sono interrotte poco dopo gli eventi narrati in. Peter, un hacker che si trova a bordo di un satellite spia, dovrà capire cosa diavolo è successo rivivendo gli eventi tramite una postazione di "immersione virtuale". Il problema è che l'intera zona è infestata da centinaia di Typhon e riuscire a muoversi senza attirare l'attenzione non è cosa facile. Se vorrà tornare dalla sua famiglia però dovrà riuscire a completare questa ...