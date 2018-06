Povertà in Italia | quasi 3 milioni di persone senza alimenti | il rapporto Coldiretti

Povertà : 2 - 7 milioni di italiani alle mense dei poveri : E' quanto rivela il rapporto della Coldiretti sulla Povertà alimentare e lo spreco. Tra le categorie più deboli, 455mila bambini e 200mila anziani sopra i 65 anni - Sono sempre di più i nuovi poveri, ...

Povertà alimentare e spreco - Coldiretti : 2.7 milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in cui si trovano molte famiglie sono i 2,7 milioni di persone che in Italia nel 2017 sono state addirittura costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti “La Povertà alimentare e lo spreco in Italia” presentato alla giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con un impegno anche nella solidarietà e un focus sugli ...

La Povertà alimentare e lo spreco in Italia : I numeri inediti della povertà alimentare in Italia con i cittadini costretti a chiedere l’aiuto dei pacchi dono o delle mense ma anche l’insopportabile spreco lungo la filiera e nelle famiglie ed i “trucchi” per combatterlo sono al centro della giornata conclusiva di domani domenica 17 giugno dalle ore 9,00 al Villaggio della Coldiretti con l’apertura al pubblico e ai turisti Italiani e stranieri dei Giardini Reali di Torino. Sarà presentato il ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio Povertà per 9 - 3 mln italiani - 4 - : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio Povertà per 9 - 3 mln italiani : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Meno disoccupazione, compensata da una ‘fabbrica’ di lavoratori precari. Ora sono oltre 9,3 milioni gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà: è sempre più estesa l’area di disagio sociale che non accenna a restringersi. Dal 2016 al 2017 altre 128mila persone sono entrate nel bacino dei deboli in Italia: complessivamente, adesso, si tratta di 9 milioni e 293 mila soggetti ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio Povertà per 9 - 3 mln italiani (2) : (AdnKronos) – Questo gruppo di persone occupate, ma con prospettive incerte circa la stabilità dell’impiego o con retribuzioni contenute, “ammonta complessivamente a 6,55 milioni di unità”. Il totale del’area di disagio sociale, calcolata dal Centro studi di Unimpresa sulla base dei dati Istat, a fine 2017 comprendeva dunque 9,29 milioni di persone, in aumento rispetto fine 2016 di 197mila unità (+1,4%). Ora il ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio Povertà per 9 - 3 mln italiani (3) : (AdnKronos) – Per Ferrara, “c’è bisogno di più lavoro per gli italiani: in questo senso, vanno accolti con favore tutti gli strumenti e le misure volte a rendere meno onerose le assunzioni di lavoratori, meglio se si tratta di interventi strutturali e non di aiuti una tantum. Riteniamo sbagliato insistere con forme di sussidio, perché strumenti come il reddito di inclusione alimentano l’assistenzialismo e disincentivano, ...

Crisi : Unimpresa - boom precari e rischio Povertà per 9 - 3 mln italiani (4) : (AdnKronos) – Nel terzo trimestre del 2016 i disoccupati erano in totale 2,80 milioni: 1,53 milioni di ex occupati, 578mila ex inattivi e 693mila in cerca di prima occupazione. A settembre 2017 i disoccupati risultano in discesa di 69mila unità (-2,5%). Incide il calo di 139mila unità degli ex occupati, mentre crescono di 41mila unità gli ex inattivi; e salgono pure coloro che sono in cerca di prima occupazione, cresciuti di 29mila ...

Nel mondo oltre 1 miliardo di bambini in Povertà e in guerra. Niger paese più a rischio - Italia ottava : Il rapporto sull'infanzia: la povertà uccide 15mila minori al giorno, diritto all'educazione negato per 27 milioni di bambini. Forti le discriminazioni di genere, cresce il fenomeno delle spose ...