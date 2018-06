Povertà | 2 | 7 milioni di italiani alle mense dei poveri

Povertà alimentare e spreco - Coldiretti : 2.7 milioni di italiani costretti a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in cui si trovano molte famiglie sono i 2,7 milioni di persone che in Italia nel 2017 sono state addirittura costrette a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti “La Povertà alimentare e lo spreco in Italia” presentato alla giornata conclusiva del Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con un impegno anche nella solidarietà e un focus sugli ...

Italia : Povertà assoluta per 5 milioni di persone : Il quadro potrebbe aggravarsi, secondo Alleva, a causa dell'impatto delle tensioni commerciali legate all' imposizione dei dazi Usa sulla crescita dell'economia italaina, i quali costerebbero all'...

Istat : cresce Povertà assoluta - 5 milioni di persone nel 2017 : Roma, 9 mag. , askanews, Nel 2017 si aggravano le criticità legate alla disuguaglianza e alla povertà assoluta. Secondo la stima preliminare dell'Istat, la povertà assoluta coinvolgerebbe nel 2017 ...

Nel 2017 5 milioni di persone in Povertà assoluta : il trend continua ad aggravarsi : L'Istat dipinge un quadro economico a tinte fosche per l'Italia. Nel 2017 è aumentata l'incidenza della povertà assoluta e della diseguaglianza sociale soprattutto al Sud e al momento nel Belpaese ci sono 5 milioni di persone in povertà assoluta distribuiti in 1,1 milioni i famiglie.continua a leggere

Istat - Povertà : 7 - 3 milioni di italiani in grave disagio economico - il 21% nel Mezzogiorno : Istat, povertà: 7,3 milioni di italiani in grave disagio economico, il 21% nel Mezzogiorno La situazione più difficile in Sicilia, dove l’incidenza riguarda una persona su quattro. Al Sud sono più poveri, ma al Nord stanno peggio Continua a leggere

Italia - la Povertà avanza : 7 - 3 milioni in gravi difficoltà e il Sud arranca : L'Italia, un Paese dove milioni di persone vivono in condizioni di disagio economico, spaccato in due tra un Nord che avanza e un Sud sempre più in difficoltà, mentre la...

In Italia 7 - 3 milioni di persone in Povertà : situazione drammatica per single e nel Sud Italia : Il rapporto Istat "Noi Italia" rileva la presenza di 7,3 milioni di cittadini che vivono in condizioni di indigenza. La situazione è piuttosto critica al Sud e le regioni che maggiormente scontano la diffusione di questa condizione di disagio economico sono la Sicilia e la Campania.Continua a leggere

Lavoro : cresce quello precario. Più di 9 milioni di italiani a rischio Povertà : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...

Lavoro - Unimpresa : 'Boom precari - a rischio Povertà 9 - 3 milioni di italiani' : Una crescita dell'area di difficoltà che rappresenta un'ulteriore spia della grave situazione in cui versa l'economia italiana, nonostante alcuni segnali di miglioramento: soprattutto le forme meno ...