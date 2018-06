Posta | ex presidente Béglé | con poca trasparenza c' è rischio derive

Posta : dimissioni del vice-presidente del cda Adriano Vassalli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La risPosta di Paolo Savona al presidente della Repubblica Sergio Mattarella : L’Italia è nel caos e lo scontro è ancora durissimo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto il veto sul nome di Paolo Savona e quindi il premier incaricato Conte (espresso dalla maggioranza 5 stelle-Lega) ha rimesso il suo mandato. Dopo molte ore di silenzio, però, Savona ha deciso di parlare per dire la sua e per rispondere direttamente al presidente con parole durissime. “Ho subito un grave torto dalla ...

Mattarella - minacce choc sui social. Ma in tanti stanno con il Presidente. Indaga la polizia Postale : ... da establishment a tecnico ecco le 10 parole della nuova fase politica Sergio Mattarella servo della stessa Mafia che 38 anni fa uccise tuo fratello Piersanti...L'unico Mattarella che voglio ...

Andrea Agnelli “nuova Champions League - meno Serie A”/ Juventus - proPosta presidente : più partite in Europa : Il Presidente dell'Eca Andrea Agnelli, nel corso di un'intervista al Guardian, ha proposto una nuova formula per la Champions League, con l'idea di aumentare le partite internazionali(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:50:00 GMT)

ue; presidente marini a comitato europeo regioni su proPosta bilancio 2021-2017 : risorse adeguate per politiche coesione e agricola : ... con un maggior impegno dell'Europa come auspicato dalle regioni, per la ricerca e innovazione, una scelta intelligente per la crescita e lo sviluppo dell'economia europea. È inoltre importante l'...

Roma - la Uefa mette sotto inchiesta Pallotta per 'condotta scorretta'. La risPosta del presidente : 'Inappropiata è condotta Uefa' : Il presidente James Pallotta è sotto inchiesta dalla Uefa con l'accusa di 'condotta scorretta' per le dichiarazioni rilasciate nel post gara di Roma-Liverpool dello scorso 2 maggio. 'È assolutamente ...

Serie B - il Bari deferito : arriva la risPosta del presidente Giancaspro : Con riferimento alla notizia diramata in data odierna dall’ufficio stampa della Procura Federale, concernente il deferimento inoltrato dalla Procura Federale a carico del presidente e della società dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, F.C. Bari 1908 S.p.a. ribadisce che il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 è stato ...

Renzi rompe il silenzio : esecutivo del presidente per le riforme costituzionali - al M5s e Lega la proPosta : Il segretario dimissionario del Pd azzoppa l'intesa di governo con i 5s: 'Sì all'incontro con Di Maio, ma in streaming'

Renzi rompe il silenzio : esecutivo del presidente per le riforme costituzionali - al M5s la proPosta : Matteo Renzi va in tv da Fabio Fazio su Raiuno, rompe il silenzio sulla crisi istituzionale e azzoppa l'idea di un accordo di governo tra il Pd e il M5s. "Io penso che incontrarsi sia un bene - dice - si incontrano anche le due Coree, possiamo farlo pure noi con loro: ma in streaming". Il che equivale evidentemente a escludere una vera trattativa. A meno di una settimana dalla direzione del Pd, Renzi guarda già alla prossima mossa del ...

Buffon al Boca? Ecco la risPosta definitiva del presidente Angelici : Ultime partite con la maglia della Juventus per il portiere che ha intenzione di chiudere con lo scudetto e con la vittoria della Coppa Italia. Futuro incerto per il numero uno, ritiro oppure nuova esperienza? Importanti novità su un possibile trasferimento al Boca, Daniel Angelici, intervistato da Radio La Red si è sbilanciato: “L’idea Buffon è nata meramente come battuta con dei giornalisti. Non mi sono mai riunito coi miei ...

Napolitano - polizia Postale indaga su insulti social. Il chirurgo 'Presidente continua a migliorare' : Solidarietà al presidente emerito arriva anche dal mondo medico. 'La Fondazione Cuore Domani - dichiara Alessandro Parolari , presidente della Sicch Research Onlus - esprime la più ferma condanna per ...

Napolitano - la polizia Postale scandaglia il web dopo gli insulti al presidente emerito : Gli uffici della polizia postale si sono già "attivati nei termini di legge" in merito agli auspici di morte e ai pesanti insulti di cui è stato vittima in queste ore il presidente emerito della Repubblica Giorgio...