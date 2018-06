Porto di Napoli | tragedia sul traghetto | un morto ed un ferito

“C’è un morto”. Tragedia al Porto di Napoli. È successo tutto su un traghetto in partenza per Palermo : Da Napoli è arrivata una notizia tristissima a rovinare l’estate turistica di una città intera. Un grave incidente è avvenuto a bordo di una nave della compagnia Gnv Atlas, che naviga sulla rotta Napoli-Palermo e che trasporta sempre moltissimi passeggeri e tanti turisti soprattutto in questo periodo di vacanze. Da quanto si apprende l’imbarcazione stava compiendo delle manovre nel porto di Napoli, quando una delle vetture ...

RapPorto criminalità - a Napoli meno rischi che a Milano : 'Ma ora serve più fermezza' : Ma chi ha detto che Napoli è la capitale del malaffare? E chi si ostina a sostenere che il Meridione d'Italia coincida con l'epicentro del terrore generato da micro e macrocriminalità? Dati alla mano -...

De Magistris sfida Salvini : "Il Porto di Napoli pronto ?ad accogliere i migranti" : "Se un ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte, bambini, anziani, esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani, con un cuore grande. Napoli è pronta, senza soldi, per salvare vite umane". Lo scrive su twitter il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Che lancia la sua personale battaglia a Matteo Salvini nella giornata in cui il ministro dell'Interno ha ingaggiato un braccio di ferro con Malta in ...

Napolitano - rapPorto con Ue è banco prova : ANSA, - ROMA, 4 GIU - "Qualunque intesa per rendere possibile il governo del Paese deve fare i conti con i sempre più gravi e allarmanti segnali che vengono dalle vicende europee nel quadro globale e ...

Governo - Napolitano : “RapPorto fra Italia e Ue è il solo banco di prova su cui valutare l’impegno del nuovo esecutivo” : Dalle vicende europee arrivano segnali “sempre più gravi e allarmanti” e per questo il nuovo Governo deve “dare risposte non retoriche ma puntuali e decise sul rapporto tra l’Italia e l’Unione”. Giorgio Napolitano, dopo il recente intervento al cuore a cui è stato sottoposto, non potrà essere presente a Palazzo Madama per il dibattito sulla fiducia al Governo Conte, ma ha voluto comunque esprimere il suo “punto di ...

Napoli - Reina : “il mio rapPorto con Sarri? Lui è stato come un padre per me” : “Il mio rapporto con Sarri? Lui è stato come un padre per me: siamo simili, preferiamo dirci le cose in faccia anche litigando se necessario, ma gli voglio bene e gli sarò sempre grato per quello che ha fatto per me e per il gruppo. Il suo futuro? Uno come lui lo consiglierei a qualsiasi squadra al mondo, sia per le sue idee calcistiche che per il lavoro maniacale“. Così l’ex portiere del Napoli, e a breve nuovo giocatore del ...

Napoli - Rui Patricio scelto per sostituire Reina. Dal Portogallo : è fatta : Potrebbe essere Rui Patricio a spuntarla nella corsa per sostituire Pepe Reina tra i pali del Napoli. Staccata la concorrenza, almeno stando a quanto riportato da A Bola che parla di una definizione ...

Napoli - Vidal raggiunge Ancelotti : eccolo già in aeroPorto in città - ma…FOTO : Napoli, Vidal- Arturo Vidal prossimo acquisto del Napoli? No, o almeno non per ora. Falso allarme in città. Come riportato stamane da “SportMediaset”, il centrocampista cileno sarebbe stato avvistato a Napoli in aeroporto. Solo un sosia, in quanto, il vero Vidal, si troverebbe attualmente in vacanza in Cile. Una foto che ha fatto sognare i […] L'articolo Napoli, Vidal raggiunge Ancelotti: eccolo già in aeroporto in città, ...

Renato Sanches al Napoli?/ Mendes ha proposto il jolly Portoghese ad Ancelotti e De Laurentiis : Renato Sanches al Napoli? Calciomercato news: Mendes ha proposto il giocatore ad Ancelotti e De Laurentiis, ma i partenopei restano scettici sul portoghese(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:57:00 GMT)

Napoli - sotto inchiesta Paolo Cannavaro e Pepe Reina : 'RapPorto con pregiudicati' : Deferimento della Procura Figc per Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica e per le società Napoli, Sassuolo e Palermo in seguito a una indagine della Dda di Napoli. Il Procuratore federale ed ...