Porsche Carrera Cup Italia | Rovera concede il bis a Misano

Auto – Porsche Carrera Cup : il week-end di Misano segna il giro di boa del monomarca tricolore : Venerdì 15 comincia l’appassionante week-end di Misano che segna il giro di boa 2018 della Porsche Carrera Cup Italia La Porsche Carrera Cup Italia approda al Misano World Circuit per il quarto round stagionale, che da venerdì 15 a domenica 17 giugno segna l’appassionante giro di boa 2018 del monomarca tricolore. Sono tutti aperti i giochi per i titoli in palio, infatti, con classifica assoluta, Michelin Cup e Silver Cup ancora da ...

Auto – Chopard partner ufficiale della Porsche Carrera Cup Italia : Siglato a Monza nell’ambito del terzo round del monomarca tricolore l’accordo tra Porsche Italia e Chopard Italia. La partnership accompagnerà la serie fino al termine della stagione sportiva al Porsche Festival Chopard diventa partner ufficiale della Porsche Carrera Cup Italia. La prestigiosa Maison di gioielli e orologi e la filiale Italiana della Casa Automobilistica di Stoccarda hanno siglato un accordo che li accompagnerà fino ...

Auto – Porsche Carrera Cup Italia - Quaresmini trionfa in gara 2 a Monza : Il 22enne pilota di Dinamic Motorsport-Centro Porsche Brescia ritorna alla vittoria, la prima 2018 per lui, e sul podio precede la coppia di Ghinzani Arco Motorsport Sergio Campana e Luca Segù Come gara 1, anche gara 2 del terzo round della Carrera Cup Italia a Monza è stata ricca di agonismo e colpi di scena. Convincente la rimonta di Gianmarco Quaresmini, che ha vinto dopo essere scattato dalla quarta posizione sulla griglia andando in testa ...

Auto – Carrera Cup 2018 - Diego Bertonelli conquista il primo successo personale nella serie Porsche Italia : Il 20enne rookie toscano coglie il primo successo personale nella serie tricolore, rilanciando la rincorsa al titolo. Mosca e Quaresmini completano un podio tutto firmato dai giovani dello Scholarship Programme. Gara 1 piena di colpi di scena quella che ha caratterizzato il sabato del terzo round 2018 della Carrera Cup Italia all’Autodromo di Monza e che ha consegnato a Diego Bertonelli il primo successo personale nella serie di Porsche ...

Auto – La Porsche Carrera Cup Italia di scena nel Tempio della Velocità a Monza : Appuntamento cruciale per il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia , che dall’1 al 3 giugno attende 26 piloti Padova. La Porsche Carrera Cup Italia è pronta ad alzare al massimo il volume delle 911 GT3 Cup per il terzo round stagionale al Monza Eni Circuit da venerdì 1 a domenica 3 giugno. Sarà un appuntamento cruciale per il monomarca promosso da Porsche Italia, non solo perché in quello che è considerato il Tempio della Velocità ...

Auto – Tutto pronto per l’inizio della Porsche e-Carrera Cup Italia - primo monomarca di simulazione di guida : Il primo campionato di sim racing prende il via con le pre-iscrizioni del 7 maggio per iniziare ufficialmente venerdì 18 Si apre il 2018 della Porsche e-Carrera Cup Italia, primo monomarca di simulazione di guida con appuntamenti in Autodromo paralleli alla Carrera Cup Italia su simulatori istallati nella hospitality Porsche che seguono le tappe online disputate da casa e riproducono fedelmente il circuito e le 911 GT3 Cup. Tutto ruota intorno ...

Porsche Carrera Cup Italia - Il rookie Mosca mette tutti in fila in Gara 1 : Diretta televisiva su Italia 1 e live streaming in HD sul sito ufficiale www.CarreracupItalia.it. La classifica di Gara 1: 1. Mosca , Tsunami RT " Centro Porsche Padova, 13 giri in 30'07"466 media di ...

Porsche Carrera Cup Italia - Mosca vince una combattutissima gara 1 a Imola : Le due gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.CarreracupItalia.it . Tornando alla gara 1 di sabato, allo spegnimento dei semafori Bertonelli , Dinamic Motorsport -...

Porsche Carrera Cup Italia su Italia 1 e Italia 2 : La Porsche Carrera Cup Italia avrà una copertura TV senza precedenti attraverso la trasmissione in diretta delle gare su Italia 1 e Italia 2, ma anche con una serie di approfondimenti e il nuovo talent show Race for Real che completeranno l’offerta sui canali Mediaset. Per Porsche Italia è una grande novità introdotta per il […] L'articolo Porsche Carrera Cup Italia su Italia 1 e Italia 2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Porsche Carrera Cup Italia : il campionato sarà visibile sui canali Mediaset : Inoltre le due gare saranno trasmesse in live streaming in HD anche sul sito ufficiale del monomarca www.CarreracupItalia.it. A precedere le dirette dei canali Mediaset durante la serie tricolore ...