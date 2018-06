Pjanic fa infuriare i tifosi | “like” al trasferimento al Barcellona FOTO

sportfair

(Di domenica 17 giugno 2018) Miralemed il like della discordia, il calciatore piace aled a quanto pare questo sentimento è ricambiato dal bianconero Nell’era dei social bisogna stare attenti a qualsiasi ‘movimento’, anche ad un semplice like che potrebbe scatenare chiacchiere di calciomercato. E’ successo quest’oggi a Miralem, il quale ha apposto un ‘mi piace’ su Instagram ad un post relativo al suo possibile passaggio al. Apriti cielo. Idella Juventus non hanno preso benissimo tale mossa social da parte del bosniaco, il quale in queste ore è al centro di diverse discussioni di calciomercato, molte delle quali lo vorrebbero in blaugrana nella prossima annata. Ecco ladel like di, per quanto concerne il calciomercato, vedremo se arriverà un’offerta ufficiale da parte delalla Juventus. L'articolo ...