Più vicino che mai Oreo su Huawei P10 Lite? Buone nuove dal Canada

(Di domenica 17 giugno 2018) Nel via vai di indiscrezioni sull'arrivo disuP10, oggi 17 giugno possiamo finalmente riportare ai nostri lettori un feeedback pià che positivo sul rilascio. Nonostante un riscontro ufficialeMobile pure riportato in settimana, ecco che da oltreoceano giunge l'annuncio che Android 8.0 potrebbe essere davvero dietro l'angolo.In effetti non possiamo certo non prendere in considerazione la tabella di marcia degli update dell'operatore canadese Fido, resa nota solo da qualche ora e riportata pure dalla fonte TheAndroidsoul. Tra una serie di smartphone menzionati, ecco che è comparsa proprio la tempistica di update ad Android 8.0 con un più che eloquente riferimento "coming soon" ossia in arrivo presto (per chi non mastica l'inglese).Per quanto non ci sia alcun riferimento temporale, è più che plausibile che l'aggiornamentosuP10giunga ...