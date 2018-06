Pitone di sette metri strangola e ingoia donna in Indonesia

huffingtonpost

(Di domenica 17 giugno 2018) Undihato unanell'centrale. La vittima, una 54enne, è scomparsa mentre lavorava nell'orto. Quando la sua famiglia è andata a cercarla in giardino, ha trovato solo i suoi sandali e una torcia. Con l'aiuto degli abitanti del villaggio, hanno poi fatto partire le ricerche e hanno trovato ilcon la pancia gonfia a circa 50da dove sono stati trovati i suoi oggetti. Gli abitanti del villaggio hanno ucciso il serpente e aperto la sua pancia, trovando il corpo dellaancora perfettamente conservato e con i vestiti."Gli abitanti hanno portato ilnel villaggio e l'hanno tagliato, trovando il corpo dellaintatto all'interno", ha detto il capo della polizia locale. Nel marzo dell'anno scorso, un uomo è statoto per intero in una piantagione di olio di palma, sempre nelle Sulawesi occidentali.Il ...