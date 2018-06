Piazza Affari | servono conferme Premature nuove chiamate long

Borsa - Piazza Affari chiude in netto calo : Ftse Mib a -1 - 32% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,32% a 22.190 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,25% a quota 24.436 ...

Piazza Affari è la peggiore a metà giornata. Effetto BCE scema presto : Piazza Affari accelera al ribasso in una giornata incerta per le borse europee , che buttano alle spalle l'euforia alimentata ieri dalla conferma della politica accomodante della BCE . Nessuna ...

Fiat Chrysler al rialzo a Piazza Affari : Teleborsa, - Fiat Chrysler avanza dello 0,68% dopo il dato sulle immatricolazioni auto di maggio. Il gruppo automobilistico ha registrato un decremento dello 0,04% nel complesso dell' Unione Europea , ...

Europa apre al rialzo. Piazza Affari in lieve calo : Teleborsa, - Si avvia in timido rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. C'è grande attesa per l'incontro a ...

Piazza Affari : sell-off per Anima Holding : Aggressivo avvitamento per il principale asset manager indipendente in Italia , che tratta in perdita del 2,22% sui valori precedenti. L'andamento di Anima Holding nella settimana, rispetto al FTSE ...

Piazza Affari apre sulla parità - Borse europee in moderato rialzo : Apertura sulla parità per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni a quota 22.504 punti. Partenza in moderato rialzo invece per le altre principali Borse europee: Londra +0,18%, ...

Piazza Affari e tra le altre Borse europee ancora in rosso : Teleborsa, - ancora negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . All'indomani delle decisioni della Fed di alzare il costo del denaro, oggi i riflettori rimangono ...

Piazza Affari avvia in rosso insieme all'Europa : Teleborsa, - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . All'indomani delle decisioni della Fed di alzare il costo del denaro, oggi i riflettori rimangono ...

Borsa - Piazza Affari apre in ribasso : Ftse Mib a -0 - 49% : Apertura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib perde lo 0,49% a 22.106 punti. Avvio col segno meno anche per gli altri principali listini europei: Parigi ...

Piazza Affari chiude in frazionale rialzo : Teleborsa, - Piazza Affari taglia il traguardo di giornata in frazionale rialzo, ma ritracciando dai massimi intraday toccati a metà seduta. Più cauta l ' Europa con gli investitori che non si ...

Enel tonica a Piazza Affari : Teleborsa, - Si mostra tonico il titolo di Enel a Piazza Affari . Le azioni del gruppo energetico salgono dello 0,73% a quota 4,80 euro. A dare una spinta agli acquisti sul titolo, alcune ...