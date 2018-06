Personale ATA | penuria nelle zone a cratere sismico | si scende in piazza

Dubbi sulla data di rinnovo offerta Iliad Italia : come ricavarla nonostante area Personale incompleta : Ma qual è la data di rinnovo offerta Iliad Italia? I primi clienti del nuovo quarto operatore Italiano, ormai da giorni stanno spulciando la loro area clienti presente sul sito del vettore per capire quando questo effettuerà il primo addebito sul loro credito telefonico dopo la scadenza del primo mese con la SIM. Tuttavia, l'operazione è vana e questo semplicemente perché tale indicazione non è ancora riportata nella sezione personale dei ...

Personale ATA : i vari tipi di sanzione disciplinare in cui si può incorrere : Nuove preziose informazioni sul Personale ATA. In questo articolo daremo alcune spiegazioni sulle sanzioni disciplinari riguardanti tale ruolo. Con la circolare numero 0011313 dello scorso 4 Giugno, l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna ha tracciato un elenco delle sanzioni in questione. Le ulteriori modifiche sono avvenute dopo il rinnovo del del CCNL Comparto Personale Istruzione e Ricerca […] L'articolo ...

Personale ATA : informazioni notifiche - punteggio e reclamo : Come da titolo, in questo articolo vi daremo alcune informazioni sulle notifiche del punteggio ed i reclami su Mobilità e Personale ATA. Premettiamo che in questi giorni gli Uffici Scolastici Territoriali stanno convalidando le domande di mobilità ATA giunte dalle istituzioni scolastiche. E’ bene ricordare che il CCNI dell’11 Aprile 2017 è stato prorogato per […] L'articolo Personale ATA: informazioni notifiche, punteggio e ...

Personale ATA : due importanti sentenze sul servizio preruolo : Nuovi aggiornamenti sul Personale ATA provengono dal sindacato Anief. Da esso provengono due importanti sentenze emanate dal Tribunale del Lavoro di Roma che hanno accolto le richieste pronunciate dagli avvocati Salvatore Russo e Walter Miceli per due collaboratrici scolastiche. Costoro avevano richiesto il riconoscimento del servizio preruolo, prima di essere assunte a tempo indeterminato e […] L'articolo Personale ATA: due importanti ...

Personale ATA : sentenza storica nella provincia di Frosinone : Tramite un comunicato, SNALS Frosinone ha annunciato la fine di una lunga battaglia legale (tramite la sentenza) per arginare il taglio (non certo indifferente) verso il Personale ATA avvenuto nella provincia. Il tutto, avvalendosi del prezioso aiuto dello Studio Legale Sala di Frosinone. Tale taglio spropositato ha costretto più di un centinaio di collaboratori (con […] L'articolo Personale ATA: sentenza storica nella provincia di ...

Atac - “i guasti sono aumentati del 70%”. Officine aperte h24 - ma il Personale è lo stesso. Faro puntato sulle ditte esterne : Atti dolosi o semplici difficoltà manutentive? I riflettori di Atac – e, a questo punto, anche della Procura di Roma – alla ricerca di possibili sabotatori si concentrano sulle ditte esterne. La rimodulazione dell’orario di lavoro dei meccanici, infatti, non ha cambiato la situazione all’interno delle Officine dell’azienda capitolina dei trasporti. La pulizia e il caricamento delle sabbiere – che permettono ai tram di frenare più ...

Personale ATA : pubblicata la graduatoria provvisoria : Da poco è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del Personale ATA di III fascia, valide per il triennio 2018/21. La graduatoria provvisoria del Personale ATA è visibile su Istanze on line del Miur, cliccando su Altri servizi / Graduatorie d’istituto – Personale ata. / Vai al servizio / Avanti / selezionare fascia III dal menù a tendina / Ricerca. Da questo momento è data la possibilità ai candidati di presentare un reclamo entro 10 ...

Marina Militare : celebrata ad Augusta la “Giornata del Personale civile dell’Amministrazione della difesa” : Oggi 18 maggio alle ore 10.00, presso il comprensorio Terravecchia di MARISICILIA, si è celebrata, a livello regionale, l’annuale “Giornata del personale civile dell’Amministrazione della difesa” per la consegna delle medaglie e dei diplomi di servizio al personale civile premiando. Il personale delle Forze Armate – in servizio nelle sedi di Augusta, Catania, Palermo e Messina – ha ricevuto i riconoscimenti da parte del direttore ...

Germania : ferrovie a caccia disperata di Personale - si rivolgono agli over 50 : Come ricorda la Stampa: 'Sempre più spesso le persone anziane vengono riscoperte in Germania come nuova, preziosa risorsa per l'economia e le imprese . Secondo un recente sondaggio quasi un terzo ...

Parma. Mobilità gratuita e scontata per studenti e Personale dell’Università : Facilitazioni per gli studenti dell’Università di Parma per la Mobilità casa – scuola, grazie all’accordo sottoscritto tra Università degli Studi

Personale ATA - sportelli di consulenza in tutte le regioni italiane : Nuove importanti informazioni sul tema Personale ATA. Conclusa oramai la fase di mobilità del Personale docente, dal 13 Aprile al 14 Maggio 2018 ci sarà la possibilità di richiedere il trasferimento e/o passaggio di profilo, tramite domanda volontaria. Si tratta del resto di un’azione obbligatoria per tutti i neo-ammessi in ruolo. Come leggiamo dal portale […] L'articolo Personale ATA, sportelli di consulenza in tutte le regioni ...

Eurospin cerca Personale : da Milano a Catania - tutte le offerte : Trovare un buon lavoro è una questione importante, sopratutto in un periodo di crisi come quello che sta attraversando l'Italia. In questi mesi primaverili del 2018 sono molte le aziende che cercano personale. Tra queste...

Scuola - mobilità Personale ATA 2018 al via : Conclusa la fase della mobilità del personale docente, dal 23 aprile al 14 maggio si apre la possibilità per il personale Ata di presentare domanda volontaria di trasferimento e/o passaggio di profilo ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania all’assalto della Final Four - Roberta Bianconi per la Personale rivincita : Dopo quattro anni Catania ritorna sul palcoscenico più importante dell’Europa della Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, tra domani e sabato si disputerà (per il secondo anno consecutivo) la Final Four di Eurolega. Detentrici del trofeo sono proprio le padrone di casa del Kinef Kirishi, che lo scorso anno hanno battuto nell’atto Finale le elleniche dell’Olympiacos, eliminate anche quest’anno proprio dalle russe nei ...