Per la Lega è boom E si mangia il M5s Il Pd recupera | crolla Forza Italia Dati

Francia - donna accoltella 2 Persone e grida “Allah Akbar”/ Ultime notizie : legata all’Isis? Allerta terrorismo : Francia, donna accoltella due persone in un supermercato al grido di “Allah Akbar”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:49:00 GMT)

Frosinone-Palermo - Zamparini fa ricorso Per i palloni in campo nel recuPero / "Gara illegale - arbitro..." : Frosinone-Palermo, Zamparini fa ricorso per i palloni in campo nel recupero: il Presidente dei rosanero è una furia dopo la partita di ieri che ha negato il suo club dalla promozione.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:51:00 GMT)

Lega boom... E si mangia il M5s Il Pd recuPera - crolla Forza Italia Sondaggi : Salvini è ormai al 28 - 7% : I Sondaggi parlano chiaro: la Lega sta fagocitando a poco a poco il M5s, i cui voti di destra trasmigrano nella formazione politica di Matteo Salvini, mentre quelli di sinistra tornano all'ovile del Pd. Segui su affarItaliani.it

Varese - Presidio Per Soumaila Sacko - Musolino : nessuna Persona è illegale : E lo ribadiamo mentre atti criminali e semi di violenza si moltiplicano nel Paese, nella società, nel mondo del lavoro, nella scuola. Si riaffacciano rigurgiti xenofobi e nazionalistici. Non servono ...

Il patto Salvini-Di Maio Per spartirsi la Rai : Tg2 alla Lega - Tg3 al M5s : L'inchiesta della Procura di Roma sulla costruzione del nuovo stadio nella Capitale ha rallentato la trattativa, ma l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per lo spoil system in Rai è praticamente definito. La "derenzizzazione" di Viale Mazzini è in cima alle priorità del governo giallo-verde.Non è un caso che Di Maio e Salvini, da giorni, stiano preparando il terreno, riscaldando l'ambiente, per mettere le mani sul servizio pubblico ...

Stadio della Roma - fango sulla Lega e Giancarlo Giorgetti : il gioco sporco Per colpire il Carroccio : Nel titolo di prima pagina del Corriere della Sera di ieri, sulla retata per lo Stadio della Roma, c' è la palla di fuoco . Palla nel senso poco nobile di bugia grassa. Ma anche in quello di ...

La lotta Per la leadership e i piedi di argilla di Lega e M5S : Non c'è stata alcuna luna di miele dopo il tormentato matrimonio tra i Cinquestelle e Lega perché l'incompatibilità di carattere s'è palesata quasi subito, in occasione del respingimento della nave Aquarius e dell'inchiesta sullo stadio della Roma. Il dissidio non si basa su inconciliabili letture dei fatti di questi giorni, del tipo i grillini contro e i salviniani a favore della linea più intransigente nei ...

Migranti : Pagano (Lega) - bloccare porti Per salvare vite : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – “Salvini sta togliendo il giocattolo dalle mani alle Ong straniere che, sempre più nervose, reagiscono in maniera inaccettabile e scomposta”. Lo afferma il deputato della Lega Alessandro Pagano.“L’ultimo campione di falsità pelosa, intrisa di sporco business, ci viene dalla Ong Lifeline -aggiunge- che nella sostanza qualifica gli italiani come fascisti, a seguito del mutato orientamento ...

Lega Pro - al Sassuolo SuPercoppa Berretti : ANSA, - FRANCAVILLA AL MARE , CHIETI, , 16 GIU - Il Sassuolo si è aggiudicato la Supercoppa Berretti, battendo nella finale disputata al "Valle Anzuca" di Francavilla al Mare la Feralpi Salò per 3-0, ...

Pablo Sáinz Villegas a Roma Per la Festa della Musica : PRIMAPRESS, - Per la prima volta a Roma, giovedì 21 giugno alle ore 21 alla Sala Accademica del Conservatorio "Santa Cecilia" , via dei Greci, 18, va in scena il concerto di Pablo Sáinz Villegas, ...

Imu e Tasi - la guida Per i ritardatari Fisco - Lega tentata dal condono tombale : Le regole sono invariate rispetto al 2017 perciò gli importi da pagare sono uguali a quelli dello scorso anno. Confermata anche l’esenzione per l’abitazione principale. Ma le trappole non mancano

Volley : SuPerlega - a Siena anche Andrea Mattei : Una canzone che parla del suo rapporto con lo sport della pallavolo, delle sue esperienze personali e di gioco. Parlaci della tua passione per il rap e per la musica… E' una passione che mi ...