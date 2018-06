Pensioni | parla Salvini | ' 41 anni di anzianità contributiva penso siano

Cos’è la “quota 100” per le Pensioni di cui parlano Lega e M5S : È la proposta di riforma del sistema pensionistico presente nel programma del nuovo governo, e se ne sta discutendo in questi giorni The post Cos’è la “quota 100” per le pensioni di cui parlano Lega e M5S appeared first on Il Post.

L’esordio di Conte in Parlamento : cosa dirà su Pensioni - fisco ed Europa : Oggi il capo del governo interverrà al Senato e alla Camera per la fiducia. I punti del contratto di governo fra Lega e 5Stelle e i tempi per l’attuazione.

Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - pronta la proposta da portare in Parlamento : Parte il governo Conte: ieri, infatti, è stata presentata la squadra dei ministri che guiderà l'Italia per l'VIII legislatura. Oggi, il giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un importante passo per dire fine alla crisi di governo protrattasi per circa novanta giorni e dare finalmente il via libera alla riapertura del cantiere sulle pensioni, sul tema lavoro, sull'immigrazione e sullo sgravio fiscale. Salvini ...

Pensioni : Fisascat - a Parlamento Ue petizione su part time verticale : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Approda al Parlamento Europeo la petizione redatta dalla Fisascat Cisl nazionale per il riconoscimento dei diritti previdenziali dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in part time verticale ciclico, circa 100mila in Italia, con l’articolazione della prestazione lavorativa, a tempo pieno, solo su alcuni giorni del mese o di determinati periodi dell’anno. La richiesta della categoria ...

Riforma Pensioni 2018 - parla Gronchi : 'Abolire quella di anzianità - conta l’età' Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni 2018 [Video] arrivano dall’economista de 'La Sapienza', Sandro Gronchi, che si è detto contrario alla pensione di anzianita'. A suo dire la quiescenza dovrebbe dipendere dalla coorte di nascita e non dall’eta' contributiva. Parole che indubbiamente stanno gia' facendo discutere sul web, dove i lavoratori, specie i precoci, si dicono indignati da tanta insensibilita' rispetto al loro monte contributivo. I ...

VITALIZI E Pensioni/ La confusione di Boeri sui privilegi dei parlamentari : Tito Boeri è tornato ad attaccare i VITALIZI dei parlamentari, evidenziando che godono anche di un altro privilegio, relativo agli oneri figurativi. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ Così la politica ha messo in stand-by il lavoro, di G. FavaDISOCCUPAZIONE/ Così le Agenzie per il lavoro possono combattere il precariato, di D. Zanda

Vitalizi - Tito Boeri diventa grillino : 'Quanti soldi possiamo risparmiare sulle Pensioni dei parlamentari' : Un ricalcolo contributivo dei Vitalizi dei parlamentari avrebbe portato a 'risparmi importanti, non solo simbolici, nell'ordine dei 150 milioni l'anno'. Così il presidente Inps Tito Boeri intervistato ...