Pensioni lavori gravosi | per i 5 mesi in meno basta l’autocertificazione

Blastingnews

: @Tony50863663 @CarloCalenda @pdnetwork Euro si abbandona lasciando l'attuale moneta euro in tasca al popolo(che puó… - trattovideo : @Tony50863663 @CarloCalenda @pdnetwork Euro si abbandona lasciando l'attuale moneta euro in tasca al popolo(che puó… - cassiocherea : Il costo annuo dei clandestini dice il tabu è 5mld€ La stima di 7è+reale ma +giusta oltre i 10 I meandri delle ns l… - stefanocarlo2 : @germanodefrance Storia purtroppo nota agli addetti ai lavori ma, millantata dalla sinistra che extracomunitari ci… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Ormai da qualche anno nella previdenza sociale italiana è entrata una nuova tipologia di lavoratori: gli addetti ai. Una esigenza del sistema che da anni sembra spingere verso il differenziare i lavoratori in base alle mansioni svolte, alper quanto riguarda l’accesso alle. Isono nati insieme all’Ape social ed a quota 41 per i precoci, quelle nuove misure spiccatamente assistenziali che sono nate con gli ultimi due governi PD. In vista di quanto succedera' ai requisitistici nel 2019 ed in attesa di buone nuove dalla riforma delle, VIDEOsulla quale sembra stia lavorando il nuovo governo Conte, un decreto del Ministero del Lavoro dello scorso aprile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 12 giugno, presenta una importante novita' proprio per le 15 categorie di lavoro gravoso. Lavoro gravoso e aspettativa di ...