Pensioni | discussione accesa sul welfare | dalla 14ma al reddito di cittadinanza

Blastingnews

: Sul @Corriere in edicola la prima intervista di Tria, nuovo ministro dell’Economia: l’euro non è in discussione, la… - lucfontana : Sul @Corriere in edicola la prima intervista di Tria, nuovo ministro dell’Economia: l’euro non è in discussione, la… - VBattifarano : Buona notizia ma penso che dovreste aprire la discussione entro l'autunno. -

(Di domenica 17 giugno 2018) Le ultime novita' sullead oggi 16 giugno 2018 vedono al centro dei riflettori le misure dierogate dall'Inps e quelle attualmente in previsione d'attuazione. Si partequattordicesima mensilita', che coinvolgera' all'incirca tre milioni e mezzo di persone a partire dall'inizio del prossimo mese di luglio. Per prore con la pensione diVIDEO, per la quale nonostante il nome desta perplessita' il fatto che si tratti più di una misura d'assistenza, piuttosto che di previdenza. Infine, registriamo una nuova presa di posizione da parte dell'opposizione in merito all'attuazione del contratto di governo. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. D'Achillee lavoro: le considerazioni sull'assegno diL'amministratore del gruppo Facebook Lavoro e: problemi e soluzioni ha ...