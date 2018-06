Pd contro il ministro Bonisoli | contrario al bonus da 500 euro ai 18enni Se hanno

Scritte contro Salvini - il ministro : 'Certa gente fa pena' : "Certa gente mi fa solo pena". Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini, linkando un articolo di Libero in cui si riferisce di una manifestazione di attivisti locali a Trento ...

Salvini avvisa le Ong : "Non sbarcherete in Italia". Lifeline contro il ministro dell'Interno : "Fascista" : Il messaggio che arriva dal mondo delle ong dopo l'offensiva del ministro dell'Interno Salvini è unanime. L'Italia è ormai terra inospitale per le navi umanitarie rimaste nel Mediterraneo che ...

Famiglia - Bologna contro il ministro Fontana : 'Combatteremo contro chi riduce diritti' - : I Mondiali? Per l'economia vince Belgio, Francia o Svizzera 14 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » 16 giugno 2018

ART - incontro Presidente Camanzi con Ministro Infrastrutture e Trasporti Toninelli : Teleborsa, - incontro a Roma tra Ministro Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , e Presidente Autorità Regolazione dei Trasporti , ART, , Andrea Camanzi. Subito dopo il Ministro con un ...

Gemitaiz contro Salvini : “Se muori facciamo festa”. Il ministro risponde : “Che problemi ha ‘sto fenomeno?” : “Salvini ti auguro il peggio. Se muori facciamo una festa”. È l’uscita di pessimo gusto del rapper Gemitaiz, artista che da sempre utilizza l’arma della provocazione ma che questa volta si è spinto oltre nella sua polemica contro Matteo Salvini, che da giorni chiama razzista dopo la scelta di non far approdare in un porto italiano la nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. In una storia su Instagram, il 29enne ...

Migranti - Merkel contro il suo ministro degli Interni : “No ai respingimenti” : I due rami dell'Unione della Csu-Cdu, i cristiano-sociali bavaresi (Csu) e i cristiano-democratici (Cdu) sono ai ferri corti sulle politiche migratorie. Il ministro degli Interni Seehofer ha sfidato la cancelliera Merkel sul respingimento al confine dei profughi.Continua a leggere

Sui migranti scontro senza precedenti in Germania : il ministro dell'Interno minaccia Merkel di andare da solo : La crisi politica sull'immigrazione che sta affrontando in queste ore l'Unione cristiano-sociale tedesca e che rischia di trascinare con sé tutto il Governo Merkel IV fotografa plasticamente la distanza siderale tra i buoni propositi espressi a parole nei consessi dell'Unione Europea e le feroci divisioni che si celano all'interno dei singoli Paesi membri. La Germania, motore dell'Ue, non fa eccezione. Il ministro dell'Interno Horst ...

Scontro Italia-Francia - il ministro Tria annulla viaggio a Parigi :

Carceri - rivolta dei detenuti di Ariano Irpino : sequestrate per ore due persone. I sindacati : “Incontro con il ministro” : Una situazione definita “esplosiva”, quella del carcere di massima sicurezza di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Nel pomeriggio un gruppo di detenuti ha sequestrato per ore un agente e un ispettore della polizia penitenziaria all’interno dell’infermeria. A liberarli è stato il direttore della casa circondariale Gianfranco Marcello che ha avviato una trattativa con i detenuti. Pronti ad intervenire anche i ...

Caso Aquarius - è sconto fra Italia e Francia. Il ministro Tria rimanda il viaggio a Parigi. Conte : “Se non si scusa - non incontro Macron” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata prima la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi, poi la replica del premier Giuseppe Conte: «Nessun du...