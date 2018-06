Paura tra la gente sul lungomare di Pozzuoli | cade balaustra da un palazzo | uomo ferito

Mosca - Paura all’ombra dei Mondiali : taxi travolge sette pedoni in centro. L’autista tenta fuga e viene braccato dalla folla : Non c’era intenzionalità nell’incidente avvenuto nel centro di Mosca, dove un taxi ha travolto sette persone: lo dice lo stesso autista, il 28enne kirghiso Anarbek Uulu Chynghyz, citato da un tweet della polizia russa. Lo riporta Rbk. Nessuno dei sette feriti verserebbe in gravi condizioni. Una donna ha riportato ferite di media gravità, gli altri sei lievi danni. Il taxi che ha travolto i pedoni nel centro di Mosca ha accelerato prima di ...

Bimbo autistico ha Paura dell’operazione : l’ospedale si trasforma in ‘Star Wars’ : La storia di Thomas, Bimbo autistico curato mascherandolo da Dart Fener il personaggio di Guerre Stellari, ha colpito anche il Ministro della Salute Giulia Grillo che ha inviato al Direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, una lettera di elogio. “Mi preme complimentarmi con lei e il suo staff – scrive il Ministro Grillo – per aver condotto in maniera egregia il percorso terapeutico-assistenziale di un ...

Tir frena di colpo e si mette di traverso - tanta Paura sulla 275 e traffico in tilt - : Sarebbe potuta diventare una tragedia, un vero e proprio dramma , fortunatamente il tutto si è risolto con un grande, grandissimo spavento, il traffico congestionato per alcune ore e nulla più. ...

Paura tra i turisti - in riva al mare spunta lo squalo. Bagni vietati per diverse ore : “Pensavamo fosse morto” : Sulla spiaggia di Arenal d’en Castell, a Minorca, in Spagna, il clima di relax dei turisti è stato spazzato via da momenti di Paura: uno squalo di circa due metri e mezzo è spuntato in riva al mare, a pochissimi metri dalla spiaggia. Le autorità locali hanno esposto la bandiera rossa e per tutto il pomeriggio non è stato possibile buttarsi in acqua. Lo squalo è rimasto nell’area per diverse ore prima di sparire al largo. L'articolo Paura ...

Napoli - violenta esplosione : bar in fiamme/ Video ultime notizie - incendio in via Toledo : Paura tra residenti : Napoli, violenta esplosione: bar in fiamme. ultime notizie: incendio e fiamme a pochi passi da via Toledo, grande paura tra i residenti della zona, presidiata ora dalla polizia(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 00:55:00 GMT)

Paura tra la folla a via dei Mille : magistrata scippata - ferita alla testa : Paura tra la folla a via dei Mille, nella zona dello shopping di Chiaia. All'altezza del Pan, il palazzo delle arti, intorno alle 16 una magistrata che era a bordo di uno scooter è stata...

Piera Aiello torna in Sicilia senza Paura : la testimone di giustizia mostra il suo volto : Sorride e si guarda intorno, ancora frastornata dal suo nuovo modo di guardare e, soprattutto, di farsi guardare dal mondo. Piera Aiello, la testimone di giustizia cognata di Rita Atria e deputata del...

Milano - Paura in strada per un'anziana accoltellata in un raptus : paura ieri pomeriggio a Trezzano sul Naviglio. In via Leonardo da Vinci, un'anziana di 81 anni stava camminando per strada quando è stata avvicinata e accoltellata da un'altra donna, di 65 anni. Dai ...

Terremoto - trema la terra tra L’Aquila e Teramo : Paura e diverse chiamate ai vigili del fuoco : Un Terremoto di magnitudine 3.1 sulla scala Richter è stato registrato pochi minuti fa ad una profondità di 6 km, come segnala l'INGV, ha interessato la provincia di Teramo in Abruzzo.Continua a leggere

