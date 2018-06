Pattinaggio artistico | dietrofront della Cina | annullate le tappe del Grand Prix per la

Pattinaggio artistico - Kaetlyn Osmond non parteciperà al circuito Grand Prix 2018-2019 : L’atleta Kaetlyn Osmond non parteciperà alle gare del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico della prossima stagione; la notizia è arrivata tramite un comunicato pubblicato ieri sul sito della fedezione canadese. La scelta della pattanatrice è maturata dopo aver pattinato una stagione fantastica, coronata dal bronzo Olimpico e dall’oro Mondiale conquistato lo scorso Marzo al Mediolanum Forum di Assago: “Negli ultimi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani Obbligatori 2018 : Elena Donadelli e Alessio Gangi trionfano all’esordio in categoria senior : In un infuocatissimo Pala Pilastro, centro sportivo sito nella zona est della città di Bologna, si sono svolti la scorsa settimana i Campionati Italiani Obbligatori 2018 di Pattinaggio artistico a rotelle, primo degli appuntamenti nazionali che culmineranno l’ultima settimana di Luglio con i Campionati Assoluti in programma a Folgaria (Trento). Complessi gli esercizi sorteggiati per la massima categoria: gli atleti si sono dovuti cimentare ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani Obbligatori 2018 : Elena Donadelli e Alessio Gangi trionfano all’esordio in categoria senior : In un infuocatissimo Pala Pilastro, centro sportivo sito nella zona est della città di Bologna, si sono svolti la scorsa settimana i Campionati Italiani Obbligatori 2018 di Pattinaggio artistico a rotelle, primo degli appuntamenti nazionali che culmineranno l’ultima settimana di Luglio con i Campionati Assoluti in programma a Folgaria (Trento). Complessi gli esercizi sorteggiati per la massima categoria: gli atleti si sono dovuti cimentare ...

Pattinaggio artistico - ISU Grand Prix 2018-2019 : il calendario completo e le date : In attesa dell’importante congresso internazionale che si svolgerà nella città di Siviglia dal 3 all’8 Giugno, L’ISU nei giorni scorsi ha diramato il calendario ufficiale degli appuntamenti del circuito Grand Prix di Pattinaggio artistico. Per ciò che concerne la categoria junior, l’inizio delle competizioni è previsto per il 22 Agosto con la tappa di Bratislava (Slovacchia); gli atleti della massima categoria scenderanno ...

Noemi Perosillo campionessa italiana di Pattinaggio artistico a rotelle : ... Noemi è anche un ottima studentessa presso la facoltà di Scienza dell'Alimentazione a Firenze, ma nonostante tutto, Noemi ha saputo mettere a frutto tutte le sue indubbie qualità tecniche ed ha ...

Pattinaggio artistico - ISU Challenger Series 2018-2019 : il calendario completo e le date : Nella giornata di ieri il consiglio dell’International Skating Union ha approvato, e in seguito pubblicato, il calendario completo delle ISU Challenger Series, circuito di gare internazionali di Pattinaggio artistico in programma dal mese di Agosto a quello di Dicembre. Come ogni anno è stata confermata la tappa italiana, il Lombardia Trophy, che si svolgerà a Bergamo dal 12 al 16 Settembre. Tra le novità si annotano l’Asian Figure ...

Pattinaggio artistico a rotelle - bilancio positivo per il sistema Rollart all’International German Cup. Nicola Genchi : “Entusiasmo da tutte le nazioni” : L’edizione 2018 dell‘international German Cup di Pattinaggio artistico a rotelle è stata un importantissimo test per atleti e giudici al fine di sondare gli sviluppi del nuovo sistema di punteggio Rollart, utilizzato in tutte le gare della specialità del libero che verrà applicato in via definitiva a partire dall’anno prossimo. Contattato telefonicamente, l’ideatore e responsabile delle giurie internazionali Nicola Genchi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2018 : Letizia Ghiroldi incanta Friburgo. Alessandro Amadesi conquista il secondo posto : Dopo una maratona sportiva di ben tredici ore si è conclusa sabato presso Il centro sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) L‘International German Cup 2018, storico appuntamento internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella rassegna, interamente valutata per la specialità del libero con il nuovo sistema di punteggio Rollart (in vigore in modo definitivo dal prossimo anno), la nazionale italiana ha ben figurato ...

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2018 : Letizia Ghiroldi al comando dopo lo short. Terza posizione per Alessandro Amadesi : Il centro sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) sta ospitando questa settimana L‘International German Cup 2018, storico appuntamento internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. Per la prima volta, per quanto concerne la specialità del libero, tutte le gare in programma si stanno svolgendo esclusivamente con il nuovo sistema di punteggio Rollart. Nello short program della categoria individuale femminile si ...

alpe cimbra - tn - * CAMPIONATI ITALIANI DI Pattinaggio artistico A ROTELLE : Al via i preparativi - : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla FisrTv mentre si potranno seguire sul sito e sui social FISR tutte le gare ed i risultati della manifestazione.

Pattinaggio artistico - Evgenia Medvedeva lascia la sua allenatrice Eteri Tutberidze. Brian Orser sarà il nuovo coach : Terremoto nel Pattinaggio artistico russo. La vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva ha ufficialmente rotto, dopo undici anni di attività, il rapporto di lavoro con l’allenatrice Eteri Tutberidze. La notizia è stata appena rilasciata in via ufficiale tramite un comunicato pubblicato sul sito della federazione russa, in cui si leggono le parole del presidente Alexander Gorshkov: “Oggi Evgenia Medvedeva è tornata a Mosca dopo un ...

Pattinaggio artistico - pausa dalle competizioni per Aljona Savchenko e Bruno Massot. Ritiro ufficiale per Megan Duhamel ed Eric Radford : In questo momento di stallo per la disciplina del Pattinaggio di figura, arrivano due importanti notizie dal mondo delle coppie di artistico: la prima riguarda la coppia tedesca formata da Aljona Savchenko e Bruno Massot. I Campioni Olimpici e Mondiali, durante un incontro con la stampa tedesca ad Amburgo, hanno infatti comunicato ai media la scelta di non partecipare alla prossima stagione, prendendosi dunque una meritata pausa dalle ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2018 : Lleida si tinge d’azzurro. Pioggia di medaglie per gli atleti italiani : L’affascinante arena Pavelló Barris Nord di Lleida, città spagnola situata nella regione della Catalogna a 150 chilometri da Barcellona, ha ospitato lo scorso fine settimana il Campionato Europeo di Gruppi di Pattinaggio artistico a rotelle, primo importante appuntamento internazionale della stagione rotellistica. Come da tradizione, la nazionale italiana ha ben figurato conquistando quindici medaglie, suddivise in cinque ori, cinque ...

Viterbo : Campionati Europei Pattinaggio artistico : oro e bronzo per Ludovica Delfino : ... i dirigenti della Star Roller Club e tutte le compagne di squadra che hanno seguito con entusiasmo in diretta streaming l'impresa del loro idolo e compagna di squadra. Ma tempo per riposare non c'è ...