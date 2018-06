Parole sante in ritardo

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) Uomo di poca fede, quando ho letto la notizia non credevo ai miei occhi: "La famiglia immagine di Dio è una sola, quella tra uomo e donna". Sarà forse un vecchio discorso di Papa Benedetto capitato per errore nelle mani di Papa Francesco e letto senza farci caso? No, secondo il certamente ben informato Avvenire davanti ai delegati del Forum delle famiglie Bergoglio ha messo da parte il testo scritto e ha cominciato a parlare a braccio. Dunque sonopersonali, un"adesione intima alla fede biblica: mai come stavolta ho sentito soffiare così forte il vento del Genesi in un discorso dell'attuale pontefice. "Fa dolore dirlo: oggi si parla di famiglie diversificate...". Tutt'altra musica rispetto al famigerato "Chi sono io per giudicare?" pronunciato sull"aereo in volo fra il Brasile e Roma in spregio al ruolo di guida morale di 1,2 miliardi di cattolici. A leggere il resoconto sembra ...