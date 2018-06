Parole sante (in ritardo) : Uomo di poca fede, quando ho letto la notizia non credevo ai miei occhi: "La famiglia immagine di Dio è una sola, quella tra uomo e donna". Sarà forse un vecchio discorso di Papa Benedetto capitato per errore nelle mani di Papa Francesco e letto senza farci caso? No, secondo il certamente ben informato Avvenire davanti ai delegati del Forum delle famiglie Bergoglio ha messo da parte il testo scritto e ha cominciato a parlare a braccio. Dunque ...

Amici 2018 - la Celentano insultata pesantemente da Zic - Luca e Valentina : Parole vergognose contro l'insegnante : È successo l'incredibile ad Amici 2018: Zic, Valentina e Luca hanno offeso e insultato Alessandra Celentano dopo aver sentito i suoi giudizi dopo la scorsa puntata; ciò che i due ballerini non hanno mandato giù riguarda l'aver detto che Bryan ha una certa sensibilità. Effettivamente non ha detto che gli altri due non siano sensibili, ma è così che si sono sentiti Luca e Valentina e hanno iniziato a esprimere giudizi su giudizi, usando parolacce ...

Ricordate Salvo del GF1? Ha sganciato una bomba. Il pizzaiolo che ha partecipato alla prima edizione del reality ha fatto una dichiarazione pesante su uno dei ragazzi attualmente in gioco. Le Parole di Veneziano non lasciano indifferenti. Dolori… : State seguendo il Grande Fratello 15? Allora vi siete resi conto che questa edizione è iniziata bella movimentata… Già ci sono state discussioni, già ci sono stati primi baci, “avvicinamenti” proibiti (ci riferiamo all’amicizia sbocciata tra Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso, il fidanzato di Nina Moric); qualcuno ha già detto di voler lasciare la casa; Striscia ha scatenato il sospetto che un concorrente in gara abbia un telefono; Aida Nizar ha ...

“Rovinata da Maria De Filippi”. Roberta Beta - l’accusa pesante : l’ex concorrente del primo - storico Grande Fratello parla per la prima volta di quella dolorosa scelta che ha pesato come un macigno sulla sua vita. Parole davvero inaspettate : Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, ...