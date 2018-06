Parigi non è Dubai Ambientalisti in marcia contro il mega parco

Salvini : “Parigi non si lava la coscienza accogliendo 100 migranti dell’Aquarius” : «A me le pacche sulle spalle, le rassicurazioni, le parole non bastano: è ora di passare dalle parole ai fatti e i fatti si vedranno al vertice europeo del 28 giugno. Mi fa piacere che la Francia accolga una parte dei passeggeri Aquarius, ma non basta: Parigi non pensi che, accogliendo 100 migranti, possa lavarsi la coscienza. C’è ancora tanto da f...

Si fa presto a chiamarli hotspot. L'inquietante non detto del "patto" di Parigi : Blindare le frontiere esterne, attraverso la creazione di hotspot nei Paesi di origine. È la proposta, anticipata da HuffPost, con cui Giuseppe Conte è "sbarcato" a Parigi per il vertice della "riconciliazione", o comunque dell'"armistizio" con la Francia e il suo presidente, Emmanuel Macron. L'istituzione di hotspot nei Paesi africani d'origine - non solo la Libia ma anche quelli sahariani, come il Niger - per chiudere la rotta ...

Italia-Francia - caso chiuso. Conte : "Macron non ha offeso l'Italia. Domani sarò a Parigi" : 12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso ...

Aquarius : Macron non si scusa - Conte non va a Parigi | : Il ministro dell’Interno riferisce sulla chiusura dei porti italiani alla nave di profughi dalla Libia. Intanto si apre anche un caso diplomatico con la Francia: il ministro Tria cancella il bilaterale e il premier minaccia di annullare il suo viaggio

Aquarius - Conte annulla il viaggio a Parigi : «Non sono arrivate le scuse» : Niente incontro all?Eliseo. Le scuse non sono arrivate e il presidente del Coniglio annulla il viaggio che venerdì lo avrebbe dovuto portare a Parigi per incontrare il presidente...