Papa | La vera famiglia fatta da uomo e donna

Papa : dobbiamo andare alla vera unità - quella con Gesù : ... che non hanno sostanza, e che soltanto servono per dare un passo oltre e condannare la gente, e portare avanti interessi che non sono i nostri: interessi del principe di questo mondo, che è la ...

Papa : dipendere da Dio è la vera libertà : Così Papa Francesco, nella prefazione scritta perl'occasione, definisce i testi scelti di Benedetto XVI raccoltinel secondo volume sul tema 'fede e politica'. Il libro,intitolato 'Liberare la libertà ...

Papa : dipendere da Dio è la vera libertà : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 7 MAG - Una sorta di bussola per "comprendere il nostro presente e a trovare un solido orientamento per il futuro", ma anche una "vera e propria fonte d'ispirazione per un'...

“Una vera dea”. La bellissima bionda che fa impazzire i social. Le sue foto (più che hot) hanno mandato gli utenti in estasi. D’altronde la genetica non mente e mamma e papà vip sono a loro volta dei sex symbol. Siete riusciti a riconoscerla? : Ci sono occasioni che vanno festeggiate a tutti i osti, momenti di passaggio che magari non cambiano granché nelle nostre vite ma sono comunque considerati fondamentali dalla notte dei tempi. Il primo giorno di scuola, il compimento dei diciotto anni, il conseguimento della patente. Una lista lunghissima alla quale andrebbe ormai aggiunto, considerando i tempi in cui viviamo, lo sbarco ufficiale sui social, con tanto di pubblicazione dei ...

Cesena - morta 18enne rugbista ricoverata dopo placcaggio. Il papà : “Ora gioca in Cielo” : Non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, la 18enne rugbista degli Amatori Parma ricoverata dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio durante una partita domenica a Ravenna.Continua a leggere