Blastingnews

: Promette di campare fino a 120 anni e di guarire addirittura diabete e Alzheimer con una dieta. Ora Adriano Panziro… - redazioneiene : Promette di campare fino a 120 anni e di guarire addirittura diabete e Alzheimer con una dieta. Ora Adriano Panziro… - infoitsalute : Panzironi denunciato dall'Ordine dei Medici di Roma per la sua dieta 'per vivere 120 anni' - NutraceuticaIT : Panzironi denunciato dall'Ordine dei Medici di Roma per la sua dieta 'per vivere 120 anni' -

(Di domenica 17 giugno 2018) Con l'arrivo dell'estate e della temutissima 'prova costume', in molti si mettono alla ricerca di diete rapide, che permettano in pochissimo tempo di smaltire i chili in eccesso. Se questa, però, appare solo come una soluzione momentanea che, nella maggior parte dei casi, fallisce negli intenti, il giornalistano Adrianosi è spinto oltre, arrivando a proporre una miracolosache ha indignato lana ufficiale VIDEO. La vicenda Adrianonon è solo un giornalista pubblicista. Il personaggio in questione, infatti, è l'ideatore del programma 'Life120', che attraverso una serie di regole alimentari spiega come fare a raggiungere 120di vita. Un'idea simile, di per sé, basterebbe gia' da sola a far storcere il naso. A rendere il tutto ancora più sospettoso è il fatto che, chiunque voglia re laproposta dal signor, debba ...