Pallavolo – Finale Nazionale CRAI U18 femminile | il tricolore è della Volleyrò Casal

(Di domenica 17 giugno 2018)Under 18de’ Pazzi campione d’Italia Si è conclusa oggi a Bormio (Sondrio) lacategoria Under 18: ad aggiudicarsi il titoloè stata, per il quinto anno consecutivo, l’ASDde’ Pazzi, che ha superato in un’emozionantela LilliputSettimo Torinese per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 29-27). Dopo un primo set equilibrato, la squadra laziale (già campione italiana Under 16 e Under 14) ha dovuto lottare fino all’ultimo per conquistare lo scudetto, annullando anche 4 set point nel quarto parziale prima di chiudere con due attacchi vincenti di Alice Tanase. Sul terzo gradino del podio è salita la Unet E-Work Busto Arsizio, grazie al successo per 3-1 sul Bruel Volley Bassano. Risultati1°-2° posto: LilliputSettimo-ASDde’ Pazzi 1-3 ...