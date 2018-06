Palermo | Stellone | arbitro non all' altezza

Diretta/ Frosinone Palermo streaming video e tv : parla Stellone. Probabili formazioni - quote e orario (finale) : Diretta Frosinone Palermo, streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finale di ritorno nei playoff di Serie B: i rosanero ripartono dal 2-1 dell'andata(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 12:50:00 GMT)

Palermo - Stellone : 'Con il Frosinone la partita della vita' : 'Abbiamo provato delle soluzioni di gioco sulle palle inattive e ho già comunicato alla squadra chi scenderà in campo, come ogni vigilia di qualsiasi gara. Non ho mai amato, da giocatore, il dubbio ...

Serie B - andata finale playoff : Palermo-Frosinone 2-1. La Gumina e l'autorete di Terranova premiano Stellone : Il Palermo passa in rimonta. Stellone batte Longo 2-1 al Renzo Barbera grazie a un super La Gumina e all'autorete di Terranova. Ai ciociari non basta un grande Ciano: dovranno fare una grande gara al ...

Palermo-Frosinone - Andata Finale Serie B : le probabili formazioni. Stellone ripropone Nestorovski. Ciofani non recupera : Vigilia dell’Andata della Finale dei playoff di Serie B tra Palermo e Frosinone. Erano le due favorite della vigilia e hanno tenuto fede alle previsioni. Ora, però, rimane un solo posto per la promozione in Serie A. Ad avere il vantaggio è il Frosinone, in quanto terzo classificato, che dispone di due risultati su tre nel doppio confronto. Il Palermo ha l’obbligo di sfruttare il fattore campo nella prima partita ma l’allenatore ...

Serie B Palermo - Stellone : «Dobbiamo osare di più all'andata» : Palermo - "Sicuramente è emozionante affrontare il Frosinone , lì ho passato anni importanti, appena smesso di giocare abbiamo costruito qualcosa di importante, portando giovani in prima squadra, ...

Tra il Frosinone e la A c'è il Palermo dell'ex Stellone : i rosanero cercano la 'decima' : Il Palermo sta un po' meglio, Roberto Stellone gli ha restituito la consistenza difensiva, il Frosinone ha il vantaggio del ritorno in casa, sabato, e di poter essere promosso con due pareggi, senza ...

Palermo - Stellone : 'Felice per la finale - ma dovevamo chiuderla prima' : Prima obiettivo raggiunto: il Palermo è in finale playoff di Serie B. È bastato l'1-0 , 1-1 al Penzo all'andata, ndr, ai rosanero per eliminare dalla corsa il Venezia di Pippo Inzaghi: decisivo un ...

Playoff Serie B - Palermo - parla Stellone : «Contro il Venezia serve equilibrio tattico» : Palermo - "Dobbiamo capire i momenti della gara. Non serve fare calcoli, altrimenti si rischia poi di soffrire ed aver paura. Dobbiamo pensare a fare la partita ma con equilibrio e disciplina tattica".

Palermo : Stellone - con Venezia no calcoli : ANSA, - Palermo, 9 GIU - "Bisogna capire i momenti della partita. Non dobbiamo fare calcoli, c'è il rischio di aver paura negli ultimi 20'. Non c'è una legge scritta. Le ripartenze sono l'arma ...

Serie B - Zamparini punge Stellone : «A Palermo bisogna vincere» : Palermo - "Non è stata una bella partita, non è stato un bel Palermo ma accorto, che faceva molta attenzione alle ripartenze della squadra di Inzaghi. Quando è entrato Coronado la squadra è tornata ...

Serie B Palermo - Stellone : «Play off? Pronti» : Palermo - "Rinvio? Capiremo dopo la prima partita se sia stato un bene o un male. Abbiamo lavorato bene, dovremmo recuperare degli infortunati e mettere benzina nelle gambe" . Il tecnico del Palermo , ...

Serie B - Andreazzoli riporta l'Empoli in A. Perdono Parma e Frosinone. Stellone subentra a Tedino - a Palermo : l'Empoli risale subito in A, con 4 giornate di anticipo. Il Castellani è quasi esaurito e la squadra di Aurelio Andreazzoli offre spettacolo, come sempre. Avanza con Caputo, capocannoniere con 25 reti,...