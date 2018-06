Palermo | il sindaco | “stiamo con Zamparini”

Migranti : sindaco Palermo - Italia lasciata sola da amici di Salvini : Palermo, 11 giu, (AdnKronos) – “Su una cosa posso essere d’accordo con Matteo Salvini e, cioè, sul fatto che l’Italia è stata lasciata sola in questi anni a svolgere quella funzione che tutta l’Unione Europea avrebbe dovuto svolgere non soltanto per etica, ma anche per adempiere a quanto previsto dai propri documenti costitutivi. Quello che, però, Matteo Salvini omette volutamente di dire è che l’Europa che ha ...

Migranti : sindaco Palermo - Italia lasciata sola da amici di Salvini : "Su una cosa posso essere d'accordo con Matteo Salvini e, cioè, sul fatto che l'Italia è stata lasciata sola in questi anni a svolgere quella funzione che tutta l'Unione Europea avrebbe dovuto svolgere non soltanto per etica, ma anche per adempiere a quanto previsto dai propri documenti costitutivi. Quello che, però, Matteo Salvini omette volutamente di dire è che l'Europa che ha lasciato sola l'Italia è l'Europa dei suoi amici, l'Europa del ...

Tennis : sindaco Palermo - Cecchinato ci sta regalando un sogno : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) – “Marco Cecchinato ci sta regalando un sogno, la sua vittoria su Djokovic proietta lui, Palermo e l’Italia nella storia del Tennis mondiale. Il modo migliore per celebrare Palermo Capitale Italiana della Cultura sportiva”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato la vittoria di Cecchinato che lo ha portato alla semifinale del Roland Garros. L'articolo Tennis: sindaco Palermo, ...

Palermo : Forza Nuova - Orlando vada a fare il sindaco in Siria : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - "Città abbandonata ai suoi drammi ed ai disagi che la affliggono, sempre più sporca, sfregiata dal degrado che cresce in maniera esponenziale: oltre ai danni di una raccolta differenziata organizzata nel solito modo pasticcione, denunciamo la consueta inadeguatezza del

Papa : sindaco Palermo - grande emozione e grande onore accogliere il Pontefice : Palermo, 26 mag. (AdnKronos) – “Una grande emozione ed un grande onore poter accogliere a Palermo il Pontefice, questo Pontefice è un grande onore per me e per tutta la città. Lo è ancora di più perché Papà Francesco, accogliendo il mio invito rivolto qualche giorno fa a Roma, verrà proprio per ricordare il Beato Padre Pino Puglisi, che speriamo diventi copatrono della città metropolitana”. Così il sindaco di Palermo Leoluca ...

Palermo - archiviata inchiesta per voto di scambio su ex candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli : È stata archiviata dal gip l’inchiesta per voto di scambio politico-mafioso a carico del consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli che, nel 2017, sfidò Leoluca Orlando nella corsa a sindaco di Palermo. L’archiviazione era stata chiesta dalla stessa Procura che non aveva trovato riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Tantillo. “Siamo sempre stati certi della sua estraneità ai fatti e questa ...

Il Sindaco di Palermo su vicenda Sicindustria : ... ho rotto qualsiasi contatto con quell'associazione, criticandone apertamente e chiaramente l'ambiguità e il pericoloso ruolo svolto rispetto alla politica e ai governi regionali. Mentre spetterà ...

Corruzione : Sicindustria cita sindaco Palermo per 1mln - Orlando 'Ecco verità su nostri rapporti' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "E' noto che fino al 2010, da rappresentante delle istituzioni a vario livello, è capitato di avere contatti con i vertici di Sicindustria. E' normale che di fronte a prese di posizione pubbliche di quegli anni, che apparivano o lasciavano immaginare una scelta netta c

Palermo : sindaco - tram? Già realtà nonostante orfani preistoria : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - "Il tram è già una realtà anche se qualche orfano della preistoria lo contesta. Pensiamo che entro la fine del prossimo anno potranno essere aggiudicati gli appalti per la realizzazione delle nuove linee che si aggiungono a quelle che già esistono. Nell'arco dei prossi

Palermo : sindaco - tram? Già realtà nonostante orfani preistoria : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – “Il tram è già una realtà anche se qualche orfano della preistoria lo contesta. Pensiamo che entro la fine del prossimo anno potranno essere aggiudicati gli appalti per la realizzazione delle nuove linee che si aggiungono a quelle che già esistono. Nell’arco dei prossimi tre-quattro anni si può immaginare il completamento del ‘sistema tram’, che è la più grande operazione di ...

Mafia : sindaco Palermo - Impastato ancora oggi modello di impegno : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "A quaranta anni dalla morte per mano mafiosa, Peppino Impastato resta un modello di impegno contro la Mafia. impegno politico, impegno culturale, impegno sociale, impegno nelle istituzioni". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ricordato Peppino Impastato ucci