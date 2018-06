Palermo | 3 giovani immigrati aggrediti nella notte al Ballarò

Palermo - corteo giovani contro la mafia : 16.49 Migliaia di giovani stanno marciando a Palermo, dall'aula bunker dell'Ucciardone all'Albero Falcone, in via Notarbartolo, simbolo dell'impegno antimafia Il corteo per dire "no" alla mafia nel 26esimo anniversario della strage di Capaci, sulle note della colonna sonora del film "i Cento passi", ispirato alla lotta di Peppino Impastato,ucciso dalla mafia 40 anni fa. "La marcia uccide, il silenzio pure", recita uno striscione. Poco prima ...