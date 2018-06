Pagelle Germania Messico | i voti della partita Mondiali 2018 gruppo F - primo tempo

Volley - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-0 - le Pagelle degli azzurri. Zaytsev - il ritorno del paladino. Juantorena spinge - Anzani esplode : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Ottimo avvio degli azzurri che non hanno avuto particolari problemi contro i vicecampioni d’Europa privi di Grozer e Kaliberda. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a Kraljevo (Serbia). IVAN Zaytsev: 8. ritorno da vero fenomeno per lo Zar che si riprende con gli interessi il ruolo di opposto, tra ...