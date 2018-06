OnePlus 5 | ecco la OxygenOS 5 1 3 | risolto il problema al Bluetooth e bootloader rivisto

Avere l’Always on Display su OnePlus 6 - 5T e 5 è possibile : ecco come (ma serve il root) : Un paio d'ore di lavoro, ed ecco il modulo che porta l'Always on Display sui OnePlus 5 e 5T e lo riporta su OnePlus 6. Servono però i permessi di root L'articolo Avere l’Always on Display su OnePlus 6, 5T e 5 è possibile: ecco come (ma serve il root) proviene da TuttoAndroid.

Presto Arriverà OnePlus 6T : Ecco Cosa Sappiamo : OnePlus 6 è disponibile da oggi in Italia, ma l’azienda prevede di lanciare OnePlus 6T entro fine anno. Ecco tutto quello che Sappiamo al momento su OnePlus 6T. OnePlus 6T: prezzo, informazioni, caratteristiche, scheda tecnica, dettagli, anteprima Tutto quello che Sappiamo su OnePlus 6T Negli scorsi giorni, come hai sicuramente letto su YLU, è stato presentato ufficialmente il nuovo […]

Ecco dove poter provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6 : Volete provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6? A Milano è stato allestito uno speciale pop-up store presso lo Spazio Velvet di Via Molino delle Armi 41, che aprirà i battenti alle ore 13 di lunedì 21 maggio. L'articolo Ecco dove poter provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 è ufficiale - dal 22 maggio in Italia. Ecco prezzi e caratteristiche : Ci risiamo. E’ arrivano quel periodo dell’anno che milioni di appassionati di tecnologia mobile attendono con impazienza ormai da alcuni anni a questa parte. Stiamo parlando della presentazione ufficiale del nuovo smartphone top di gamma targato OnePlus, l’azienda cinese che da semplice start-up, è riuscita a distinguersi in un mercato altamente competitivo dominato da concorrenti del calibro di Samsung, Apple e Huawei, ...

Un quindicenne beffa OnePlus : ecco immagini e prezzi delle cover di OnePlus 6 : Ishan Agarwal, quindicenne indiano amante di tecnologia, ha pubblicato sul suo Twitter la sfilza di accessori ufficiali che dovrebbero accompagnare OnePlus 6 L'articolo Un quindicenne beffa OnePlus: ecco immagini e prezzi delle cover di OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 a un passo dall’essere ufficiale : ecco prezzi - specifiche e immagini da Amazon : Amazon Germania pubblica erroneamente la scheda di OnePlus 6 nelle versioni con 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memori interna, completa di prezzi e immagini ufficiali. L'articolo OnePlus 6 a un passo dall’essere ufficiale: ecco prezzi, specifiche e immagini da Amazon proviene da TuttoAndroid.

Puntare su OnePlus 6 dando in permuta smartphone Huawei e Samsung : ecco le valutazioni : Mancano pochissimi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo OnePlus 6, ma già oggi molti utenti possono cominciare a farsi due conti sulla convenienza dell'acquisto, almeno in riferimento a coloro che stanno prendendo in considerazione la possibilità di effettuare la permuta. Vedere per credere la clientela legata a brand come Samsung e Huawei, visto che dopo il primo report sull'argomento, legato però alla valutazione dell'usato dei soli ...

OnePlus One vecchio? Macché : grazie ad OmniROM ecco Android 8.1 Oreo : Nonostante per il mondo della telefonia siano tempi pressoché biblici, la community degli sviluppatori continua a supportare l'iconico OnePlus One L'articolo OnePlus One vecchio? Macché: grazie ad OmniROM ecco Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Ormai effettivo il OnePlus 6 : eccolo dal vivo - in alcune foto reali : Un'indiscrezione tira l'altra quando c'è parlare di OnePlus 6, l'ultimo grande top di gamma tra i più attesi di quest'anno. Il dispositivo sarà presentato il 16 maggio (qui vi abbiamo già indicato i canali ufficiali per seguire l'evento in diretta streaming in tutte le modalità disponibili), ma è stato già praticamente svelato a margine di un incontro pubblico consumatosi recentemente tra il CEO del brand cinese, Pete Lau, e Amitabh Bachchan ...

OnePlus 6 confermato da nuove immagini reali : eccolo in mano a Pete Lau : Nelle scorse ore OnePlus 6 è apparso in un'immagine foto dal vivo che ci permette di farci un'idea su quello che sarà il suo design. Guardiamola insieme L'articolo OnePlus 6 confermato da nuove immagini reali: eccolo in mano a Pete Lau proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 messo completamente a nudo dal TENAA : ecco la scheda tecnica : A meno di due settimane dalla presentazione ufficiale, il TENAA svela le caratteristiche pressoché complete di OnePlus 6, a partire dallo schermo da 6,28 pollici. L'articolo OnePlus 6 messo completamente a nudo dal TENAA: ecco la scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 5T e OnePlus 5 ricevono - un po’ a sorpresa - Android 8.1 Oreo : ecco le novità e i link al download : Inatteso come un fulmine a ciel sereno, ecco piombare Android 8.1 Oreo su OnePlus 5T e OnePlus 5. Non è ancora online il thread sul forum, ma abbiamo i link L'articolo OnePlus 5T e OnePlus 5 ricevono, un po’ a sorpresa, Android 8.1 Oreo: ecco le novità e i link al download proviene da TuttoAndroid.

Ecco come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition - in arrivo il 17 maggio : Scopriamo come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition, che sarà presentato il 17 maggio in India e che potrebbe essere destinato esclusivamente a quel mercato. L'articolo Ecco come sarà OnePlus 6 x Marvel Avengers Limited Edition, in arrivo il 17 maggio proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6 flagship killer : ecco cosa avrà di speciale rispetto agli altri Video : ##OnePlus 6 sta arrivando. Chi ne mastica di tecnologia sa di cosa si sta parlando. Chi, invece, la seguo solo in maniera sommaria o è intenzionato ad acquistare un telefono farebbe bene ad informarsi per metterlo quantomeno nel novero delle potenziali scelte. Non è un marchio blasonato come Apple o Samsung, ma non punta neanche ad esserlo. È il prodotto che verra' sfornato nel 2018 da un'azienda che nel 2013 è stata fondanta da Pete Lau e si ...