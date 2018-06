Omicidio Noventa | la tabaccaia Manuela Cacco picchiata in carcere dalle compagne di cella

Omicidio Isabella Noventa - Manuela Cacco "picchiata da due detenute" : Manuela Cacco sarebbe stata picchiata in carcere. Detenuta nel carcere veneziano femminile della Giudecca, la tabaccaia 55enne, condannata per l' Omicidio di Isabella Noventa , sarebbe stata violentemente...

ISABELLA NOVENTA/ I nodi irrisolti sull'Omicidio e il mistero del corpo non trovato (Il terzo indizio) : Nella puntata de Il terzo Indizio, in onda questa sera su Rete 4, sarà raccontato il caso di ISABELLA NOVENTA. La docufiction è stata girata a Padova dove è avvenuta la vicenda.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:38:00 GMT)