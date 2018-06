Omicidio Isabella Noventa | “Ecco cosa è successo in carcere a Manuela Cacco” È una delle

caffeinamagazine

(Di domenica 17 giugno 2018) Sul casoè stato disquisito a lungo, senza mai, purtroppo, arrivare ad una risoluzione completa del caso. A poco più di un mese dal processo di Appello per l’diCacco, unacondannate per il delitto, sarebbe stata picchiata da due compagne di cella di origine straniera all’interno delveneziano femminile della Giudecca, dove è detenuta. A diffondere l’indiscrezione è il quotidiano Il Gazzettino, secondo cui l’ex tabaccaia avrebbe chiesto al suo legale di procedere con una denuncia per violenza privata, senza tuttavia richiedere il trasferimento in un’altra struttura detentiva. Già due anni fa la donna fu trasferita a Venezia dalla casa circondariale veronese di Montorio per aver subito diverse minacce da altre detenute. Alla base della lite, verificatasi nei giorni scorsi, ci sarebbero ...