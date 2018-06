Oggi Repubblica e la Stampa non sono in edicola a causa del suicidio di un poligrafico

"Io - Oggi più giovane Cavaliere della Repubblica - continuo la lotta alla Sclerosi Multipla. Bisogna puntare alle stelle - sempre" : Un corpo che è stato la sua fortuna e la sua condanna, una grinta rara, una volontà che lo porta a non arrendersi, che lo spinge a raccontarsi nonostante il dolore della malattia. È il ritratto di Ivan Cottini, ex modello e ballerino di 33 anni, che da sei combatte contro la Sclerosi Multipla.Ivan racconta spesso di essere convinto che la malattia lo abbia reso un uomo migliore, finalmente capace di apprezzare anche le cose ...

Governo : M5S - Oggi è il giorno orgoglio - inizia Terza Repubblica : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “oggi è il giorno dell’orgoglio cinquestelle, è l’inizio della Terza Repubblica”. Così il capogruppo del M5S, Francesco D’Uva, in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto alla fiducia.“I giorni di trattativa tra Lega e M5S sono stati dedicati ai contenuti e non ai nomi, dopo anni in cui i programmi venivano sventolati in campagna elettorale e poi dimenticati. oggi i ...

M5s - Di Maio 'Da Oggi lo Stato siamo noi. Ieri è nata la terza Repubblica che festeggiamo Oggi 2 giugno' : ... tuona poi riferendosi al momento in cui Conte, di fronte a no di Mattarella a Savona all'Economia, aveva rinunciato all'incarico. 'Se questa è una Repubblica parlamentare - ha concluso - l'unico ...

Farmacie di turno aperte il 2 giugno 2018/ Oggi Festa della Repubblica - Milano e Roma : orari e info : Farmacie di turno aperte il 2 giugno 2018, Oggi sabato Festa della Repubblica: ultime notizie Milano e Roma, l'elenco completo con informazioni e orari(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:24:00 GMT)

Repubblica e Costituzione Toma : Oggi celebriamo i due pilastri della nostra democrazia - : Il primo è l'opzione Repubblicana che il 2 giugno 1946 milioni di italiani vollero fare in scienza e coscienza, opzione che, tra l'altro, registrò per la prima volta in Italia il voto delle donne; il ...

Meteo weekend - l’estate si avvicina : bel tempo per la Festa della Repubblica - ma anche piOggia : Sole prevalente da Nord a Sud, clima caldo un po' dappertutto. Ma attenzione ai temporali, soprattutto sui rilievi alpini, Val d'Aosta e Piemonte e Veneto. Le temperature di manterranno ovunque sopra la media del periodo.Continua a leggere

Giuseppe Conte sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Oggi alle 19 : Giuseppe Conte, il candidato presidente del Consiglio sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, sarà ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi alle 19. Conte mercoledì ha ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in questi giorni The post Giuseppe Conte sarà ricevuto dal presidente della Repubblica oggi alle 19 appeared first on Il Post.

Mattarella convoca Conte alle 17.30 Di Maio : "Oggi parte la terza Repubblica" : Il Presidente della Repubblica convoca Conte: incarico in arrivo. Boeri: "Costi del reddito cittadinanza molto superiori a stime"

